Süper Lig'in Yayıncısı Değişebilir: Kulüpler Birliği'nden 500 Milyon Dolarlık Dev İhale Hamlesi!

Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü ve Libre Sports yorumcusu Mehmet Arslan, hazırlanan raporda Süper Lig'in yayın haklarının değerinin 400 milyon doların üzerinde hesaplandığının belirtildiğini aktardı. Buna göre Kulüpler Birliği, sadece geleneksel televizyon kanallarıyla değil, GSM operatörleri ve yerli-yabancı dijital platformlarla da görüşmeler yürütmeyi planlıyor.

Arslan, kulüplerin mevcut yayıncı kuruluştan özellikle yayın kalitesi ve uygulanan yayın politikaları konusunda rahatsız olduğunu vurguladı. 'Kulüplerin kesinlikle tatmin olmadığı' bir yapının sürdüğünü söyleyen Arslan, yeni dönemde yaklaşık 150 milyon dolar seviyesindeki gelirin 500 milyon dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.