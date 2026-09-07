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Süper Lig'in Yayıncısı Değişebilir: Kulüpler Birliği'nden 500 Milyon Dolarlık Dev İhale Hamlesi!

Süper Lig'in Yayıncısı Değişebilir: Kulüpler Birliği'nden 500 Milyon Dolarlık Dev İhale Hamlesi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.09.2026 - 19:47
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Trendyol Süper Lig'de önümüzdeki sezon başlayacak yeni yayın ihalesi öncesinde kulüpler cephesinde büyük bir değişim rüzgarı esiyor. Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan'ın Libre Sports YouTube kanalında aktardığına göre, mevcut yayıncı kuruluşun değişme ihtimali yüzde 90 olarak değerlendiriliyor. Kulüpler Birliği'nin hazırladığı kapsamlı raporda, şu anda yıllık 150 milyon dolar seviyesinde olan yayın gelirinin 500 milyon doların üzerine çıkarılması hedefleniyor.

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Kulüplerin büyük çoğunluğu mevcut yayıncı kuruluşun sunduğu şartlardan ve yayın kalitesinden memnun değil.

Kulüplerin büyük çoğunluğu mevcut yayıncı kuruluşun sunduğu şartlardan ve yayın kalitesinden memnun değil.

Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü ve Libre Sports yorumcusu Mehmet Arslan, hazırlanan raporda Süper Lig'in yayın haklarının değerinin 400 milyon doların üzerinde hesaplandığının belirtildiğini aktardı. Buna göre Kulüpler Birliği, sadece geleneksel televizyon kanallarıyla değil, GSM operatörleri ve yerli-yabancı dijital platformlarla da görüşmeler yürütmeyi planlıyor.

Arslan, kulüplerin mevcut yayıncı kuruluştan özellikle yayın kalitesi ve uygulanan yayın politikaları konusunda rahatsız olduğunu vurguladı. 'Kulüplerin kesinlikle tatmin olmadığı' bir yapının sürdüğünü söyleyen Arslan, yeni dönemde yaklaşık 150 milyon dolar seviyesindeki gelirin 500 milyon dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Mevcut anlaşma 2026-2027 sezonu sonunda bitiyor, TFF Başkanı ise yayıncı kuruluşu tutumları nedeniyle daha önce uyarmıştı.

Mevcut anlaşma 2026-2027 sezonu sonunda bitiyor, TFF Başkanı ise yayıncı kuruluşu tutumları nedeniyle daha önce uyarmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024 yılında Süper Lig ve 1. Lig'in naklen yayın haklarının üç sezon boyunca beIN Sports'ta olacağını duyurmuştu. Anlaşma kapsamında yayın hakları 2026-2027 sezonunun sonuna kadar mevcut yayıncıda kalacak; TFF'nin resmi takvimine göre bu sezonun son maçları 23 Mayıs 2027'de oynanacak.

Öte yandan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da geçtiğimiz dönemde yayıncı kuruluşu yalnızca rakamlar üzerinden değil, sergilediği 'tutum' üzerinden de eleştirdiği hatırlatılıyor. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere büyük kulüplerin artan nakit ihtiyacı, kulüpleri yayın gelirini büyütecek yeni bir ihaleye daha da hevesli hale getiriyor. Yeni dönemde GSM operatörleri ile dijital platformların da masaya oturması bekleniyor; Süper Lig'i önümüzdeki sezon hangi ekranlardan izleyeceğimiz ise sezon sonunda yapılacak ihaleyle netlik kazanacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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