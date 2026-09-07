Süper Lig'in Yayıncısı Değişebilir: Kulüpler Birliği'nden 500 Milyon Dolarlık Dev İhale Hamlesi!
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Trendyol Süper Lig'de önümüzdeki sezon başlayacak yeni yayın ihalesi öncesinde kulüpler cephesinde büyük bir değişim rüzgarı esiyor. Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan'ın Libre Sports YouTube kanalında aktardığına göre, mevcut yayıncı kuruluşun değişme ihtimali yüzde 90 olarak değerlendiriliyor. Kulüpler Birliği'nin hazırladığı kapsamlı raporda, şu anda yıllık 150 milyon dolar seviyesinde olan yayın gelirinin 500 milyon doların üzerine çıkarılması hedefleniyor.
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Kulüplerin büyük çoğunluğu mevcut yayıncı kuruluşun sunduğu şartlardan ve yayın kalitesinden memnun değil.
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Mevcut anlaşma 2026-2027 sezonu sonunda bitiyor, TFF Başkanı ise yayıncı kuruluşu tutumları nedeniyle daha önce uyarmıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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