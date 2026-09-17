Sultana Galası da Boş Geçmedi! Tuba Büyüküstün ve Derya Pınar Ak'ın Buz Kesmiş Halleri Gündem Oldu
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Tuba Büyüküstün'ün yeni filmi Sultana, dün akşam düzenlenen galayla seyircisiyle buluştu. Ancak gecenin konuşulan kısmı kırmızı halı pozları değil, Tuba Büyüküstün ile başrol arkadaşı Derya Pınar Ak arasında kameralara yansıyan birkaç dakikalık andı. Derya Pınar Ak'ın röportaj sırasında sarf ettiği 'Ben çıkayım mı o zaman?' sözü ve Tuba'nın yüzündeki ifade değişimi sosyal medyanın gözünden kaçmadı. Üstelik Tuba'nın gala defterinde bu tür anların ilk kez yaşanmadığını hatırlayanlar da oldu. Peki bu kez perde arkasında ne var, yoksa mesele yalnızca birkaç saniyelik bir yanlış anlaşılma mı?
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Uzun Süredir Merakla Beklenen Sultana Sonunda Seyirciyle Buluştu
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Galanın Ardından Tuba Büyüküstün'ün Eski Bir Gala Defteri Yeniden Açıldı
Derya Pınar Ak'ın "Ben Çıkayım mı O Zaman?" Sözü Kameralara Yansıdı
Sözü size bırakalım; işte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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