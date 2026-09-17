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Sultana Galası da Boş Geçmedi! Tuba Büyüküstün ve Derya Pınar Ak'ın Buz Kesmiş Halleri Gündem Oldu

Sultana Galası da Boş Geçmedi! Tuba Büyüküstün ve Derya Pınar Ak'ın Buz Kesmiş Halleri Gündem Oldu

Magazin Tuba Büyüküstün
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.09.2026 - 18:40
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Tuba Büyüküstün'ün yeni filmi Sultana, dün akşam düzenlenen galayla seyircisiyle buluştu. Ancak gecenin konuşulan kısmı kırmızı halı pozları değil, Tuba Büyüküstün ile başrol arkadaşı Derya Pınar Ak arasında kameralara yansıyan birkaç dakikalık andı. Derya Pınar Ak'ın röportaj sırasında sarf ettiği 'Ben çıkayım mı o zaman?' sözü ve Tuba'nın yüzündeki ifade değişimi sosyal medyanın gözünden kaçmadı. Üstelik Tuba'nın gala defterinde bu tür anların ilk kez yaşanmadığını hatırlayanlar da oldu. Peki bu kez perde arkasında ne var, yoksa mesele yalnızca birkaç saniyelik bir yanlış anlaşılma mı? 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Uzun Süredir Merakla Beklenen Sultana Sonunda Seyirciyle Buluştu

Uzun Süredir Merakla Beklenen Sultana Sonunda Seyirciyle Buluştu

Tuba Büyüküstün'ün yeni filmi Sultana, dün akşam gerçekleşen galayla birlikte perdelerini araladı. Film, İstanbul'un ünlü gece kulübü Sultana'da geçen, gerçek bir hikayeden esinlenilen bir dram anlatıyor. Kulübün yılların yıldız dansçısı Meral ile Belaruslu genç dansçı Anna arasında başlayan destek ilişkisi, zamanla iki kadını karşı karşıya getiren bir güç mücadelesine dönüşüyor. İhanetler, hesaplaşmalar ve yozlaşmış bir düzenin içinde verilen bir varoluş savaşı, filmin omurgasını oluşturuyor.

Başrollerde Tuba Büyüküstün'ün yanında Derya Pınar Ak da yer alıyor. Kadroya Seray Kaya, Begüm Akkaya, Rojbin Erden, Şirin Saldamlı, Hakan Kurtaş, Itır Esen, Nur Sürer ve Çağlar Çorumlu gibi isimler de eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda Ali Kemal Güven otururken, senaryo Erdi Işık'ın imzasını taşıyor. Film, 17 Eylül itibarıyla Prime Video'da izleyiciyle buluştu.

Peki bu kadar isim bir arada nasıl bir gala gecesi yaşattı? Cevabı dün akşamda.

Galanın Ardından Tuba Büyüküstün'ün Eski Bir Gala Defteri Yeniden Açıldı

Galanın Ardından Tuba Büyüküstün'ün Eski Bir Gala Defteri Yeniden Açıldı

Sultana'nın galası dün akşam basın mensuplarının ve oyuncu kadrosunun bir arada olduğu bir geceye sahne oldu. Kadro toplu fotoğraf çekimi ve röportajlar için aynı alanda buluştu, geceden kareler kısa sürede sosyal medyaya taşındı. Fakat söz konusu bir gala ve Tuba Büyüküstün olunca, gecenin hiçbir magazin malzemesi çıkmadan kapanması pek olası görünmüyordu zaten.

Çünkü Tuba Büyüküstün için gala gerginliği pek yabancı bir konsept değil. Geçtiğimiz Temmuz ayında Zeytin Ağacı'nın galasında Seda Bakan ile arasında yaşanan gerginlik hala akıllardaydı. O gece Seda Bakan'ın 'herkes birbirini tanıyor gibiydi' sözü üzerine Tuba Büyüküstün'ün verdiği ani tepki dikkat çekmiş, ikili daha sonra videolu bir görüşmeden ekran görüntüsü paylaşarak 'aramız iyi' mesajı vermeye çalışmıştı. Ancak bu açıklama pek ikna edici bulunmamış, üstelik Seda Bakan'ın sosyal medyada kendisini eleştiren yorumları beğenmesi meseleyi yeniden alevlendirmişti.

Aradan zaman geçti, gala değişti, yanındaki isim değişti. Ama bu kez de birkaç saniyelik bir görüntü sosyal medyanın radarına takıldı.

Derya Pınar Ak'ın "Ben Çıkayım mı O Zaman?" Sözü Kameralara Yansıdı

Derya Pınar Ak'ın "Ben Çıkayım mı O Zaman?" Sözü Kameralara Yansıdı

Görüntülere göre Derya Pınar Ak röportaj alanında basın mensuplarıyla konuşurken, Tuba Büyüküstün'ün de aynı alana yaklaşması dikkat çekti. Bu sırada Derya Pınar Ak'ın 'Ben çıkayım mı o zaman?' dediği duyuldu. Tuba Büyüküstün'ün bu cümle karşısındaki yüz ifadesi ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı; durumu garipsediği izlenimi oluştu. Ardından Tuba Büyüküstün'ün 'Beraber yapabiliriz' minvalinde bir karşılık verdiği görüldü.

Buna rağmen Derya Pınar Ak'ın röportaja Tuba'nın yanına geçmek yerine kenarda kalması ve yanındaki başka bir oyuncuya sarılarak beklemesi dikkat çekti. Asıl magazin malzemesi de tam burada. Tuba'nın 'beraber yapabiliriz' çıkışına rağmen Derya'nın hemen yanı başında başka bir oyuncuya sarılıp beklemesi, görüntüdeki soğuk havayı pek dağıtmadı doğrusu. 

Fiziksel olarak yan yana bulunmalarına rağmen ikili arasındaki mesafeli hava, sosyal medya kullanıcılarına 'Bu ikilinin arasında bir şey mi var?' sorusunu sorduruyor. Şunu net biçimde belirtmek gerekiyor: Tuba Büyüküstün ile Derya Pınar Ak'ın küs olduğuna, kavga ettiğine ya da birbirlerinden hoşlanmadıklarına dair elimizde herhangi bir bilgi yok. Taraflardan da konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla ortada gerçek bir mesele mi var, yoksa birkaç saniyelik bir görüntü mü sosyal medyanın magazin radarına yakalandı, şimdilik bilmiyoruz. Fakat o birkaç dakikanın yarattığı soğukluk, kullanıcıların gözünden elbette ki kaçmadı.

Sözü size bırakalım; işte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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