Sultana Galası da Boş Geçmedi! Tuba Büyüküstün ve Derya Pınar Ak'ın Buz Kesmiş Halleri Gündem Oldu

Tuba Büyüküstün'ün yeni filmi Sultana, dün akşam gerçekleşen galayla birlikte perdelerini araladı. Film, İstanbul'un ünlü gece kulübü Sultana'da geçen, gerçek bir hikayeden esinlenilen bir dram anlatıyor. Kulübün yılların yıldız dansçısı Meral ile Belaruslu genç dansçı Anna arasında başlayan destek ilişkisi, zamanla iki kadını karşı karşıya getiren bir güç mücadelesine dönüşüyor. İhanetler, hesaplaşmalar ve yozlaşmış bir düzenin içinde verilen bir varoluş savaşı, filmin omurgasını oluşturuyor.

Başrollerde Tuba Büyüküstün'ün yanında Derya Pınar Ak da yer alıyor. Kadroya Seray Kaya, Begüm Akkaya, Rojbin Erden, Şirin Saldamlı, Hakan Kurtaş, Itır Esen, Nur Sürer ve Çağlar Çorumlu gibi isimler de eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda Ali Kemal Güven otururken, senaryo Erdi Işık'ın imzasını taşıyor. Film, 17 Eylül itibarıyla Prime Video'da izleyiciyle buluştu.

Peki bu kadar isim bir arada nasıl bir gala gecesi yaşattı? Cevabı dün akşamda.