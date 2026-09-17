Gen Z'nin Bu Davranışı Gündemde: Konuşurken Neden Böyle Bakıyorlar?
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Birine basit bir soru soruyorsunuz. Karşılığında birkaç saniyelik sessizlik ve ifadesiz bir bakış geliyor. Ne cevap veriyor ne de konuşmayı sürdürüyor; yalnızca size bakıyor. Sosyal medyada bu davranışa “Gen Z stare”, yani “Gen Z bakışı” adı veriliyor. Ancak tartışmanın arkasında yalnızca gençlerin iletişim biçimi değil, insanların giderek daha az konuştuğunu gösteren dikkat çekici bir araştırma da var.
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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