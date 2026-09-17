Gen Z'nin Bu Davranışı Gündemde: Konuşurken Neden Böyle Bakıyorlar?

Önce bilmeyenlerimiz için kısaca aktaralım: “Gen Z stare”, basit bir soru karşısında sözlü cevap yerine sessiz ve ifadesiz bir bakış verilmesini tanımlamak için sosyal medyada kullanılan bir ifade. Sydney Sweeney ve Jenna Ortega gibi isimlerin bazı röportajlardaki tepkileri de bu tartışmaya dahil ediliyor. Ancak bu görüntüler, davranışın bilimsel olarak kanıtı değil.

Asıl dikkat çekici olan ise şu: Araştırmacılar gerçekten de insanların yıllar içinde daha az konuştuğunu ortaya koyuyor.