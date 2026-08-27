Psikologlar Açıkladı: Ses Kaydı Atmak Yerine Mesaj Yazmayı Seven Kişilerin 4 Ortak Özelliği
Anlık mesajlaşma uygulamalarında ses kaydı göndermek yerine metin yazmayı tercih etmek, ilk bakışta yalnızca bir alışkanlık gibi algılanıyor. Ancak uzmanlar bu seçimin arkasında derin zihinsel süreçlerin ve belirgin kişilik özelliklerinin bulunduğunu ifade ediyor. Amerikan Psikoloji Derneği tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler, mesajlarını yazarak ileten bireylerin içsel denge, duygusal netlik ve kontrol arayışında olduğunu gösteriyor. Araştırma sonuçları, yazılı iletişimi öne çıkaran kişilerin toplumsal ilişkilerden kaçınmadığını, aksine iletişim süreçlerini anlık doğaçlamalara bırakmadan, kelimelerin etkisini hesaplayarak yönettiğini ortaya koyuyor.
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1. İçe dönük bireyler duygusal enerjilerini korumak amacıyla yazılı iletişimi bir sığınak olarak görüyor.
2. Analitik düşünen kişiler fikirlerini iletmeden önce süzgeçten geçirmeyi tercih ediyor.
3. Özerkliğine düşkün olanlar üzerlerinde hissettikleri anlık yanıt baskısını yazarak ortadan kaldırıyor.
4. Yüksek empati yeteneğine sahip olanlar karşı tarafın duygusal durumunu gözeterek hareket ediyor.
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