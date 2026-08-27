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Psikologlar Açıkladı: Ses Kaydı Atmak Yerine Mesaj Yazmayı Seven Kişilerin 4 Ortak Özelliği

Psikologlar Açıkladı: Ses Kaydı Atmak Yerine Mesaj Yazmayı Seven Kişilerin 4 Ortak Özelliği

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 20:15
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Anlık mesajlaşma uygulamalarında ses kaydı göndermek yerine metin yazmayı tercih etmek, ilk bakışta yalnızca bir alışkanlık gibi algılanıyor. Ancak uzmanlar bu seçimin arkasında derin zihinsel süreçlerin ve belirgin kişilik özelliklerinin bulunduğunu ifade ediyor. Amerikan Psikoloji Derneği tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler, mesajlarını yazarak ileten bireylerin içsel denge, duygusal netlik ve kontrol arayışında olduğunu gösteriyor. Araştırma sonuçları, yazılı iletişimi öne çıkaran kişilerin toplumsal ilişkilerden kaçınmadığını, aksine iletişim süreçlerini anlık doğaçlamalara bırakmadan, kelimelerin etkisini hesaplayarak yönettiğini ortaya koyuyor.

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1. İçe dönük bireyler duygusal enerjilerini korumak amacıyla yazılı iletişimi bir sığınak olarak görüyor.

1. İçe dönük bireyler duygusal enerjilerini korumak amacıyla yazılı iletişimi bir sığınak olarak görüyor.

İçe dönük bir yapıya sahip kişilerin iletişim süreçlerinde yazıyı öncelikli kıldığı gözlemleniyor. Toplumsal yaşamdan tamamen soyutlanmayan bu bireyler, günlük ilişkilerde harcadıkları duygusal enerjiyi dengede tutmayı hedefliyor. Sesli mesajların getirdiği anlık yanıt verme baskısı ve ses tonunu açığa çıkarma zorunluluğu bu kişiler üzerinde bir yük oluşturabiliyor. Yazılı mesajlar ise bireylere kendi zaman dilimlerinde yanıt verme imkânı sunarak duygusal konfor alanlarının korunmasına katkı sağlıyor.

2. Analitik düşünen kişiler fikirlerini iletmeden önce süzgeçten geçirmeyi tercih ediyor.

2. Analitik düşünen kişiler fikirlerini iletmeden önce süzgeçten geçirmeyi tercih ediyor.

Sürekli olarak mesaj yazmayı seçen bir diğer grubu ise refleksif ve analitik iletişimciler oluşturuyor. Zihinlerindeki düşünceleri dış dünyaya aktarmadan önce ayrıntılı biçimde değerlendiren bu kişiler, yazma eylemini bir düzenleme aracı olarak kullanıyor. Metin formatı; argümanların gözden geçirilmesine, düşüncelerin sıraya konulmasına ve mesajın tam olarak amaçlanan anlamı taşımasına olanak tanıyor. Bu sayede, anlık konuşmalarda ortaya çıkabilecek ifade hatalarının önüne geçiliyor.

3. Özerkliğine düşkün olanlar üzerlerinde hissettikleri anlık yanıt baskısını yazarak ortadan kaldırıyor.

3. Özerkliğine düşkün olanlar üzerlerinde hissettikleri anlık yanıt baskısını yazarak ortadan kaldırıyor.

Bireysel bağımsızlığına önem veren ve kendi kararlarını alma eğilimi yüksek kişilerin de tercihlerini metinlerden yana kullandığı belirtiliyor. Eş zamanlı iletişim zorunluluğunu esneten yazılı mesajlaşma, bireylere çevre baskısından uzak kalma fırsatı veriyor. Anlık duygusal dalgalanmalar yerine rasyonel bir duruş sergileyen bu gruptakiler, kendi görüşlerini daha sakin ve tutarlı bir zemin üzerinde savunmayı başarıyor.

4. Yüksek empati yeteneğine sahip olanlar karşı tarafın duygusal durumunu gözeterek hareket ediyor.

4. Yüksek empati yeteneğine sahip olanlar karşı tarafın duygusal durumunu gözeterek hareket ediyor.

Yazılı iletişimi benimseyenlerin bir diğer dikkat çeken özelliği ise gelişmiş empati yetenekleri olarak öne çıkıyor. Kelimelerini büyük bir özenle seçen bu kişiler, kurdukları cümlelerin karşı tarafta nasıl bir etki bırakacağını önceden hesaplıyor. Yazma süreci: iletişim tonunu ayarlama, olası yanlış anlaşılmaları engelleme ve duyguları incitmeden aktarma imkânı tanıyor. Böylece, anlık tepkiler vermek yerine, karşı tarafın hisleri göz önünde bulundurularak daha sağlıklı ve çatışmasız bir diyalog ortamı oluşturuluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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