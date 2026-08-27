Psikologlar Açıkladı: Ses Kaydı Atmak Yerine Mesaj Yazmayı Seven Kişilerin 4 Ortak Özelliği

Yazılı iletişimi benimseyenlerin bir diğer dikkat çeken özelliği ise gelişmiş empati yetenekleri olarak öne çıkıyor. Kelimelerini büyük bir özenle seçen bu kişiler, kurdukları cümlelerin karşı tarafta nasıl bir etki bırakacağını önceden hesaplıyor. Yazma süreci: iletişim tonunu ayarlama, olası yanlış anlaşılmaları engelleme ve duyguları incitmeden aktarma imkânı tanıyor. Böylece, anlık tepkiler vermek yerine, karşı tarafın hisleri göz önünde bulundurularak daha sağlıklı ve çatışmasız bir diyalog ortamı oluşturuluyor.