Sonbaharda Kariyeri Değişecek 4 Doğum Ayı Belli Oldu
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Mayıs doğumluları bu sonbaharda kendi başlarına bir yol çizme dürtüsüne kapılıyor.
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Temmuz doğumlularının hırsı ve yaratıcılığı bu sonbaharda zirve yapıyor.
Eylül doğumluları öz değerleriyle yüzleşmeye hazırlanıyor.
Aralık doğumları için sonbahar, tanınma kapısını aralıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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