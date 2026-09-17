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Sonbaharda Kariyeri Değişecek 4 Doğum Ayı Belli Oldu

Sonbaharda Kariyeri Değişecek 4 Doğum Ayı Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 17:54
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Herkes sonbaharla gelen yeni döngüde ufak tefek değişiklikler yapmayı düşünürken, bazı doğum ayları bu sefer işi kariyerlerine kadar taşıyacak. Astrolojiye göre gezegenlerin bu sonbahar aldığı pozisyon, dört doğum ayını iş hayatında gerçek bir dönüm noktasına sürüklüyor.

İşte detaylar...

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Mayıs doğumluları bu sonbaharda kendi başlarına bir yol çizme dürtüsüne kapılıyor.

Mayıs doğumluları bu sonbaharda kendi başlarına bir yol çizme dürtüsüne kapılıyor.

Mayıs ayında doğanların güneşi ya toprağa bağlı Boğa'da ya da sosyal İkizler'de duruyor. Bu sonbahar ani değişimlerin gezegeni Uranüs, Boğalar için gelir evinde, İkizler için ise benlik evinde geri harekete geçecek ve onları derin bir iç sorgulamaya sürükleyecek. Bu sorgulamanın sonunda para kazanma yollarına ve en tutkulu hedeflerine dair gözlerini açacak fikirler bulabilirler; artık kimseyi taklit etmeden kendi yollarında ilerlemek bir zorunluluk haline gelecek.

Temmuz doğumlularının hırsı ve yaratıcılığı bu sonbaharda zirve yapıyor.

Temmuz doğumlularının hırsı ve yaratıcılığı bu sonbaharda zirve yapıyor.

Temmuz ayında doğanların güneşi ailesine düşkün Yengeç'te ya da sahne ışıklarını seven Aslan'da duruyor. 27 Eylül'den itibaren enerji gezegeni Mars, Yengeçler için gelir evinden, Aslanlar için ise benlik evinden geçecek ve onları daha çok görünmek, emeklerinin karşılığını daha iyi almak konusunda kamçılayacak. Bunun sonucunda işteki kazanma stratejilerini baştan kuracaklar; liderlik koltuğuna göz dikmek ya da hak ettikleri maaş için adım atmak bu dönemde çok daha kolay gelecek.

Eylül doğumluları öz değerleriyle yüzleşmeye hazırlanıyor.

Eylül doğumluları öz değerleriyle yüzleşmeye hazırlanıyor.

Eylül ayında doğanların güneşi titiz Başak'ta ya da dengeyi seven Terazi'de duruyor. Bu sonbahar hem Başak'ın yöneticisi Merkür hem de Terazi'nin yöneticisi Venüs geri harekete geçecek ve onları içe dönmeye zorlayacak. Bu süreçte ne hak ettiklerini ve şimdiye kadar neye razı geldiklerini yeniden düşünecekler; yapılan bu iç muhasebe, daha tatmin edici bir yöne geçişin temelini atacak.

Aralık doğumları için sonbahar, tanınma kapısını aralıyor.

Aralık doğumları için sonbahar, tanınma kapısını aralıyor.

Aralık ayında doğanların güneşi filtresiz Yay'da ya da azimli Oğlak'ta duruyor. İlişki ve para gezegeni Venüs, Yaylar için sosyal çevre evinden, Oğlaklar için ise kariyer evinden geriye doğru hareket edecek; bu da onlara geçmişe, gitmek istedikleri yöne ve bu yolda kimlerle ilerlemek istediklerine dair düşünme fırsatı verecek. 

Venüs'ün 13 Kasım'da düz harekete geçmesiyle birlikte, hak ettikleri tanınmayı getirecek heyecan verici yeni bir girişimin parçası olabilirler.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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