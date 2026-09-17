Sonbaharda Kariyeri Değişecek 4 Doğum Ayı Belli Oldu

Temmuz ayında doğanların güneşi ailesine düşkün Yengeç'te ya da sahne ışıklarını seven Aslan'da duruyor. 27 Eylül'den itibaren enerji gezegeni Mars, Yengeçler için gelir evinden, Aslanlar için ise benlik evinden geçecek ve onları daha çok görünmek, emeklerinin karşılığını daha iyi almak konusunda kamçılayacak. Bunun sonucunda işteki kazanma stratejilerini baştan kuracaklar; liderlik koltuğuna göz dikmek ya da hak ettikleri maaş için adım atmak bu dönemde çok daha kolay gelecek.