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Herkes 'Deli' Deyip Dalga Geçmişti: Diktiği Binlerce Ağaç Bölgenin Kaderini Değiştirdi

Herkes 'Deli' Deyip Dalga Geçmişti: Diktiği Binlerce Ağaç Bölgenin Kaderini Değiştirdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 17:53
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Endonezya'nın Orta Java bölgesinde yer alan Wonogiri Tepeleri, kontrolsüz tarım, yangınlar ve ormansızlaşma neticesinde ciddi bir su kriziyle karşı karşıya kaldı. Çölleşme tehlikesinin giderek derinleşmesi üzerine harekete geçen Sadiman isimli köylü, kimseden destek almadan çevresel felakete karşı tek başına mücadele başlattı.

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Kaynak: https://korindonews.com/once-called-c...
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Yerel halk kurak araziye yatırım yapmayı anlamsız bularak yürütülen çalışmayla alay etti.

Yerel halk kurak araziye yatırım yapmayı anlamsız bularak yürütülen çalışmayla alay etti.

Sadiman, geniş kök yapıları sayesinde suyu toprağın bünyesinde tutma yeteneğine sahip banyan fidanlarını tercih etti. Çalışmalarını finanse edebilmek adına sahip olduğu tüm çiftlik hayvanlarını satan çevre gönüllüsü, projenin ilk aşamasında köylülerin sert tepkisiyle karşılaştı. Büyümesi uzun süren ve meyve vermeyen ağaçlara yatırım yapılmasını anlamsız bulan yerel halk, batıl inançların da etkisiyle Sadiman’ın akli dengesinin bozulduğunu iddia etti. Tüm olumsuz yaklaşımlara rağmen geri adım atmayan Sadiman, onlarca yıl boyunca fidan dikmeyi sürdürdü.

Onlarca yıllık kararlı mücadelenin ardından kuruyan nehirler ve yeraltı su kaynakları yeniden hayata döndü.

Onlarca yıllık kararlı mücadelenin ardından kuruyan nehirler ve yeraltı su kaynakları yeniden hayata döndü.

250 hektarlık alana dikilen 11 binin üzerindeki ağaç büyüyerek bölgeyi görkemli bir ormana dönüştürdü. Gelişen kök sisteminin yağmur sularını toprağın derinliklerine emmesi ve erozyonu engellemesi sayesinde, uzun süredir kurumuş durumdaki nehir yataklarında yeniden su akışı gözlendi. Toprağın nem kapasitesinin yükselmesiyle birlikte yer altı su seviyesi arttı ve bölgedeki pınarlar tekrar aktif hale geldi.

Yeniden canlanan su kaynakları sayesinde bölgedeki tarımsal verimlilik iki ila üç katına ulaştı.

Yeniden canlanan su kaynakları sayesinde bölgedeki tarımsal verimlilik iki ila üç katına ulaştı.

Açığa çıkan su kaynaklarının boru hatlarıyla yerleşim yerlerine ulaştırılması sonucu köyler kesintisiz içme ve sulama suyuna kavuştu. Su tedarikinde sağlanan istikrarla birlikte çiftçilerin yılda bir kez gerçekleştirdiği ürün hasadı iki hatta üç katına çıktı. Sürecin başında projeye karşı çıkan köylüler ise elde edilen tarımsal başarı ve sağlanan su imkanının ardından Sadiman’a destek vermeye başladı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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