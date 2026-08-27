Herkes 'Deli' Deyip Dalga Geçmişti: Diktiği Binlerce Ağaç Bölgenin Kaderini Değiştirdi

Sadiman, geniş kök yapıları sayesinde suyu toprağın bünyesinde tutma yeteneğine sahip banyan fidanlarını tercih etti. Çalışmalarını finanse edebilmek adına sahip olduğu tüm çiftlik hayvanlarını satan çevre gönüllüsü, projenin ilk aşamasında köylülerin sert tepkisiyle karşılaştı. Büyümesi uzun süren ve meyve vermeyen ağaçlara yatırım yapılmasını anlamsız bulan yerel halk, batıl inançların da etkisiyle Sadiman’ın akli dengesinin bozulduğunu iddia etti. Tüm olumsuz yaklaşımlara rağmen geri adım atmayan Sadiman, onlarca yıl boyunca fidan dikmeyi sürdürdü.