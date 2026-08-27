Herkes 'Deli' Deyip Dalga Geçmişti: Diktiği Binlerce Ağaç Bölgenin Kaderini Değiştirdi
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Kaynak: https://korindonews.com/once-called-c...
Endonezya'nın Orta Java bölgesinde yer alan Wonogiri Tepeleri, kontrolsüz tarım, yangınlar ve ormansızlaşma neticesinde ciddi bir su kriziyle karşı karşıya kaldı. Çölleşme tehlikesinin giderek derinleşmesi üzerine harekete geçen Sadiman isimli köylü, kimseden destek almadan çevresel felakete karşı tek başına mücadele başlattı.
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Yerel halk kurak araziye yatırım yapmayı anlamsız bularak yürütülen çalışmayla alay etti.
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Onlarca yıllık kararlı mücadelenin ardından kuruyan nehirler ve yeraltı su kaynakları yeniden hayata döndü.
Yeniden canlanan su kaynakları sayesinde bölgedeki tarımsal verimlilik iki ila üç katına ulaştı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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