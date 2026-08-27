Sadece 6 Bin 600 Nüfuslu İlçemize 1 Milyon Kişi Akın Etti: Şehir Nüfusu 151 Katına Çıktı
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Karadeniz’in gözde turizm merkezlerinden Amasra, 2026 yılının ilk sekiz aylık döneminde tarihi bir ziyaretçi yoğunluğuna sahne oldu. Yalnızca 6 bin 600 kişilik yerleşik nüfusa sahip bulunan ilçe, doğal güzellikleri, el değmemiş bakir koyları ve köklü tarihi sayesinde 1 milyondan fazla yerli ve yabancı turisti ağırlayarak kendi nüfusunun tam 151 katı kadar ziyaretçi çekti. Yaz sezonu boyunca aralıksız süren bu yoğun hareketlilik, bölge genelindeki turizm ekonomisine oldukça ciddi bir canlılık kazandırdı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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