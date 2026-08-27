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Sadece 6 Bin 600 Nüfuslu İlçemize 1 Milyon Kişi Akın Etti: Şehir Nüfusu 151 Katına Çıktı

Sadece 6 Bin 600 Nüfuslu İlçemize 1 Milyon Kişi Akın Etti: Şehir Nüfusu 151 Katına Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 16:58
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Karadeniz’in gözde turizm merkezlerinden Amasra, 2026 yılının ilk sekiz aylık döneminde tarihi bir ziyaretçi yoğunluğuna sahne oldu. Yalnızca 6 bin 600 kişilik yerleşik nüfusa sahip bulunan ilçe, doğal güzellikleri, el değmemiş bakir koyları ve köklü tarihi sayesinde 1 milyondan fazla yerli ve yabancı turisti ağırlayarak kendi nüfusunun tam 151 katı kadar ziyaretçi çekti. Yaz sezonu boyunca aralıksız süren bu yoğun hareketlilik, bölge genelindeki turizm ekonomisine oldukça ciddi bir canlılık kazandırdı.

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Arkeolojik Kazılar ve Zengin Gastronomi Kültürü İlgiyi Canlı Tutuyor

Arkeolojik Kazılar ve Zengin Gastronomi Kültürü İlgiyi Canlı Tutuyor

Yaklaşık 5 bin yıllık geçmişe ev sahipliği yapan belde, deniz turizminin yanı sıra sunduğu zengin lezzet duraklarıyla da dikkat çekmeyi sürdürüyor. Özellikle Amastris kazılarında gün yüzüne çıkarılan su perisi heykeli gibi önemli tarihi buluntular bölgeye yönelik merakı artırırken, bu sezon yaşanan palamut bolluğu ve tescilli Amasra Salatası konukların gastronomi deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Yıl Sonu Ziyaretçi Hedefi Bir Halka Daha Genişliyor

Yıl Sonu Ziyaretçi Hedefi Bir Halka Daha Genişliyor

İlçedeki turizm ivmesini değerlendiren Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, hava şartlarının olumlu seyretmesi ve dini bayram tatillerinin etkisiyle son derece verimli bir dönem geçirdiklerini bildirdi. Karadeniz’deki bölgesel gelişmeler sebebiyle ertelenen kruvaziyer turlarının 2027 yılı itibarıyla yeniden başlamasının öngörüldüğünü belirten Saylam, yıl sonuna kadar ilçedeki toplam turist sayısının 1,5 milyona ulaşması yönündeki beklentilerini kamuoyuyla paylaştı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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