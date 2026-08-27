Sadece 6 Bin 600 Nüfuslu İlçemize 1 Milyon Kişi Akın Etti: Şehir Nüfusu 151 Katına Çıktı

Karadeniz’in gözde turizm merkezlerinden Amasra, 2026 yılının ilk sekiz aylık döneminde tarihi bir ziyaretçi yoğunluğuna sahne oldu. Yalnızca 6 bin 600 kişilik yerleşik nüfusa sahip bulunan ilçe, doğal güzellikleri, el değmemiş bakir koyları ve köklü tarihi sayesinde 1 milyondan fazla yerli ve yabancı turisti ağırlayarak kendi nüfusunun tam 151 katı kadar ziyaretçi çekti. Yaz sezonu boyunca aralıksız süren bu yoğun hareketlilik, bölge genelindeki turizm ekonomisine oldukça ciddi bir canlılık kazandırdı.

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