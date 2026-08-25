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Trump, Türk Kökenli Yayıncı Hasan Piker'ı Hedef Aldı: "Komünist Bir Fanatik"

Trump, Türk Kökenli Yayıncı Hasan Piker'ı Hedef Aldı: "Komünist Bir Fanatik"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 15:34
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Türk kökenli yayıncı Hasan Piker, ABD siyasi gündeminde muhafazakar kanadın ve Cumhuriyetçilerin sert eleştirilerine hedef olmaya devam ediyor. Donald Trump ve Cumhuriyetçi siyasetçiler, Piker'in geçmişte yaptığı dış politika açıklamalarını öne sürerek Demokrat rakiplerine yükleniyor. Trump en son yaptığı konuşmasında tekrardan Piker'ı hedef aldı.

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Piker'in geçmiş sözleri siyasetçilerin hedefinde yer alıyor.

Piker'in geçmiş sözleri siyasetçilerin hedefinde yer alıyor.

Twitch platformundaki milyonlarca takipçisiyle sol siyasetin önde gelen dijital figürlerinden biri olan Piker, 2019 yılında ABD dış politikasını eleştirirken sarf ettiği 'ABD 11 Eylül'ü hak etti' ifadeleri nedeniyle sık sık gündeme getiriliyor. Her ne kadar Piker bu sözlerin sivilleri hedef almadığını ve ABD'nin Orta Doğu politikalarının bir sonucu olduğunu belirterek ifadelerini geri çekmiş olsa da, Cumhuriyetçi cephe bu sözleri siyasi bir koz olarak kullanmayı sürdürüyor.

Hasan Piker hakkında tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz 👇

Demokratların seçim kampanyaları üzerinden tartışma büyüyor.

Donald Trump ve muhafazakar medya organları, bazı Demokrat adayların veya kampanya temsilcilerinin genç seçmenlere ulaşmak amacıyla Hasan Piker ile ortak yayınlar yapmasını ya da ona destek vermesini sert dille eleştiriyor. Piker'i 'komünist bir fanatik' veya 'aşırı radikal' olarak nitelendiren muhafazakarlar, Demokrat adayların bu tür isimlerle yan yana gelerek radikal sol fikirlere meşruiyet kazandırdığını savunuyor.

Dijital medyanın siyasi etkisi yeni bir tartışma alanı açıyor.

Dijital medyanın siyasi etkisi yeni bir tartışma alanı açıyor.

Tüm bu suçlamalara ve tartışmalara rağmen Piker geleneksel siyasi söylemlerin dışına çıkarak genç seçmen kitlesi üzerindeki etkisini koruyor. ABD'de dijital yayıncıların ve sosyal medya içerik üreticilerinin seçim süreçlerindeki rolü arttıkça, bu tür polemiklerin Amerikan iç siyasetinde daha sık yaşanacağı öngörülüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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