Trump, Türk Kökenli Yayıncı Hasan Piker'ı Hedef Aldı: "Komünist Bir Fanatik"

Twitch platformundaki milyonlarca takipçisiyle sol siyasetin önde gelen dijital figürlerinden biri olan Piker, 2019 yılında ABD dış politikasını eleştirirken sarf ettiği 'ABD 11 Eylül'ü hak etti' ifadeleri nedeniyle sık sık gündeme getiriliyor. Her ne kadar Piker bu sözlerin sivilleri hedef almadığını ve ABD'nin Orta Doğu politikalarının bir sonucu olduğunu belirterek ifadelerini geri çekmiş olsa da, Cumhuriyetçi cephe bu sözleri siyasi bir koz olarak kullanmayı sürdürüyor.