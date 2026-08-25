Trump, Türk Kökenli Yayıncı Hasan Piker'ı Hedef Aldı: "Komünist Bir Fanatik"
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Türk kökenli yayıncı Hasan Piker, ABD siyasi gündeminde muhafazakar kanadın ve Cumhuriyetçilerin sert eleştirilerine hedef olmaya devam ediyor. Donald Trump ve Cumhuriyetçi siyasetçiler, Piker'in geçmişte yaptığı dış politika açıklamalarını öne sürerek Demokrat rakiplerine yükleniyor. Trump en son yaptığı konuşmasında tekrardan Piker'ı hedef aldı.
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Piker'in geçmiş sözleri siyasetçilerin hedefinde yer alıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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