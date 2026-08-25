Çin Tıbbının Sırrı Türkiye'de Yetişiyor: 'Ölümsüzlük Meyvesi' İçin Hasat Zamanı Yaklaşıyor
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Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Gümüşsu Mahallesi'nde, halk arasında 'ölümsüzlük meyvesi' olarak bilinen hünnabın Eylül ayı itibarıyla başlayan genel hasat dönemi kapsamında yoğun bir mesai yürütülüyor. Uzak Doğu ve Çin geleneksel tıbbında yüksek şifa değeri nedeniyle uzun yıllardır kullanılan bu özel ürün, bölgede bulunan asırlık ağaçlar ile yeni tesis edilen genç bahçelerde eş zamanlı olarak toplanıyor.
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Gümüşsu Mahallesi'nde yürütülen yetiştiricilik çalışmaları dededen toruna aktarılan asırlık ağaçlar ve modern ıslah yöntemleriyle sürdürülüyor.
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Üretici Hasan Bulut toplam 700 ağaçtan oluşan bahçesinden bu sezon 7-8 ton rekolte bekliyor.
Besin değeri ve kullanım çeşitliliği bakımından zengin olan hünnap hem taze hem de kurutulmuş olarak pazarlanıyor.
Sonbahar boyunca sürecek olan harvest dönemi ürünlerin hem iç pazara hem de yurt dışına sevkiyatıyla tamamlanıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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