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Çin Tıbbının Sırrı Türkiye'de Yetişiyor: 'Ölümsüzlük Meyvesi' İçin Hasat Zamanı Yaklaşıyor

Çin Tıbbının Sırrı Türkiye'de Yetişiyor: 'Ölümsüzlük Meyvesi' İçin Hasat Zamanı Yaklaşıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 12:14
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Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Gümüşsu Mahallesi'nde, halk arasında 'ölümsüzlük meyvesi' olarak bilinen hünnabın Eylül ayı itibarıyla başlayan genel hasat dönemi kapsamında yoğun bir mesai yürütülüyor. Uzak Doğu ve Çin geleneksel tıbbında yüksek şifa değeri nedeniyle uzun yıllardır kullanılan bu özel ürün, bölgede bulunan asırlık ağaçlar ile yeni tesis edilen genç bahçelerde eş zamanlı olarak toplanıyor.

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Gümüşsu Mahallesi'nde yürütülen yetiştiricilik çalışmaları dededen toruna aktarılan asırlık ağaçlar ve modern ıslah yöntemleriyle sürdürülüyor.

Gümüşsu Mahallesi'nde yürütülen yetiştiricilik çalışmaları dededen toruna aktarılan asırlık ağaçlar ve modern ıslah yöntemleriyle sürdürülüyor.

Bölgenin önde gelen üreticilerinden Hasan Bulut, mülkiyeti dedesinden devralınan yaklaşık 300 yıllık tarihi ağaçların yanı sıra kendi yetiştirdiği 20 yıllık hünnap ağaçlarından da düzenli ürün elde ediyor. Geçmişte sadece üç geleneksel türle sınırlı olan üretimin, uzun yıllar süren bilimsel aşılama ve teknik geliştirme faaliyetleri neticesinde 20'ye yakın farklı çeşide ulaştığı ifade ediliyor.

Üretici Hasan Bulut toplam 700 ağaçtan oluşan bahçesinden bu sezon 7-8 ton rekolte bekliyor.

Üretici Hasan Bulut toplam 700 ağaçtan oluşan bahçesinden bu sezon 7-8 ton rekolte bekliyor.

Bahçesinde kiraz ve ceviz ağaçlarının yanı sıra son beş yıl içinde dikilen 120 adet yeni fidanın da yer aldığını belirten Bulut, toplam ağaç varlığının 700 sınırına yaklaştığını kaydediyor. 17 farklı hünnap çeşidi üzerinden yürütülen üretim faaliyetlerinde bu yılki olumlu yağış rejimine bağlı olarak verim artışı öngörülüyor. Hünnap ağacının bakım süreçlerinin zahmetsiz olmasına karşın toplama aşamasının yüksek iş gücü gerektirdiği, ancak üretimde hiçbir zirai ilaç kullanılmaması sebebiyle maliyet avantajı sağlandığı vurgulanıyor.

Besin değeri ve kullanım çeşitliliği bakımından zengin olan hünnap hem taze hem de kurutulmuş olarak pazarlanıyor.

Besin değeri ve kullanım çeşitliliği bakımından zengin olan hünnap hem taze hem de kurutulmuş olarak pazarlanıyor.

Sağlığa yönelik faydalarıyla öne çıkan meyve, doğrudan taze tüketimin yanı sıra kurutularak kış aylarında değerlendirilmekte veya çay formunda işlenmektedir. Kimyasal katkı maddesi içermeyen yapısı, ürüne olan talebi her geçen gün artırıyor.

Sonbahar boyunca sürecek olan harvest dönemi ürünlerin hem iç pazara hem de yurt dışına sevkiyatıyla tamamlanıyor.

Sonbahar boyunca sürecek olan harvest dönemi ürünlerin hem iç pazara hem de yurt dışına sevkiyatıyla tamamlanıyor.

Eylül ayının ilk günlerinde başlayacak olan hasadın ekim sonuna ve kasım ayının ilk haftasına kadar devam etmesi planlanıyor. Denizli genelinde üretimin odak noktası konumundaki Gümüşsu'da yetiştirilen ürünler, Türkiye'nin farklı bölgelerine sevk edilmesinin yanı sıra uluslararası pazara da ihraç edilerek bölge ekonomisine önemli ölçüde katma değer sağlıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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