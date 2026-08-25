Çin Tıbbının Sırrı Türkiye'de Yetişiyor: 'Ölümsüzlük Meyvesi' İçin Hasat Zamanı Yaklaşıyor

Bölgenin önde gelen üreticilerinden Hasan Bulut, mülkiyeti dedesinden devralınan yaklaşık 300 yıllık tarihi ağaçların yanı sıra kendi yetiştirdiği 20 yıllık hünnap ağaçlarından da düzenli ürün elde ediyor. Geçmişte sadece üç geleneksel türle sınırlı olan üretimin, uzun yıllar süren bilimsel aşılama ve teknik geliştirme faaliyetleri neticesinde 20'ye yakın farklı çeşide ulaştığı ifade ediliyor.