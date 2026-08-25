Dev Bariyer Tek Bir Gecede 1400 Ton Çöpü Durdurdu: Okyanusu Kurtaracak!

Guatemala’da her yıl binlerce ton plastik ve evsel atığı Karayip Denizi’ne taşıyan Motagua nehir sistemi, bölgedeki okyanus kirliliğinin en büyük ve en tehlikeli kaynakları arasında gösteriliyordu. Şiddetli yağış dönemlerinde kütüklerden pet şişelere kadar devasa bir atık yığını akıntıyla sürüklenerek bölgedeki hassas deniz ekosistemini ciddi şekilde tehdit etmekteydi. Yılda yaklaşık 20 bin ton plastiğin denize ulaşmasını engellemek amacıyla geçmişte nehir boyunca kurulan çelik kablolar, variller ve ağlar ise sellerin oluşturduğu muazzam basınca dayanamayarak parçalandı ve biriken tüm çöpler yeniden nehrin sularına karıştı.

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