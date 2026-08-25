Dev Bariyer Tek Bir Gecede 1400 Ton Çöpü Durdurdu: Okyanusu Kurtaracak!
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Kaynak: https://www.newsflare.com/video/65148...
Guatemala’da her yıl binlerce ton plastik ve evsel atığı Karayip Denizi’ne taşıyan Motagua nehir sistemi, bölgedeki okyanus kirliliğinin en büyük ve en tehlikeli kaynakları arasında gösteriliyordu. Şiddetli yağış dönemlerinde kütüklerden pet şişelere kadar devasa bir atık yığını akıntıyla sürüklenerek bölgedeki hassas deniz ekosistemini ciddi şekilde tehdit etmekteydi. Yılda yaklaşık 20 bin ton plastiğin denize ulaşmasını engellemek amacıyla geçmişte nehir boyunca kurulan çelik kablolar, variller ve ağlar ise sellerin oluşturduğu muazzam basınca dayanamayarak parçalandı ve biriken tüm çöpler yeniden nehrin sularına karıştı.
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Devasa sellerin yol açtığı yıkımın ardından mühendisler sabit yapılar yerine yüzeyde durabilen esnek bir sistem geliştirdi
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Sadece tek bir gecede yakalanan dev atık kütlesi yaklaşık 272 çöp kamyonunun taşıma kapasitesine ulaştı
Sudan çıkarılan tonlarca atık geri dönüşüm süreçlerine dahil edilerek yeniden ekonomiye kazandırıldı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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