article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dev Bariyer Tek Bir Gecede 1400 Ton Çöpü Durdurdu: Okyanusu Kurtaracak!

Dev Bariyer Tek Bir Gecede 1400 Ton Çöpü Durdurdu: Okyanusu Kurtaracak!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 11:38
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Guatemala’da her yıl binlerce ton plastik ve evsel atığı Karayip Denizi’ne taşıyan Motagua nehir sistemi, bölgedeki okyanus kirliliğinin en büyük ve en tehlikeli kaynakları arasında gösteriliyordu. Şiddetli yağış dönemlerinde kütüklerden pet şişelere kadar devasa bir atık yığını akıntıyla sürüklenerek bölgedeki hassas deniz ekosistemini ciddi şekilde tehdit etmekteydi. Yılda yaklaşık 20 bin ton plastiğin denize ulaşmasını engellemek amacıyla geçmişte nehir boyunca kurulan çelik kablolar, variller ve ağlar ise sellerin oluşturduğu muazzam basınca dayanamayarak parçalandı ve biriken tüm çöpler yeniden nehrin sularına karıştı.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.newsflare.com/video/65148...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Devasa sellerin yol açtığı yıkımın ardından mühendisler sabit yapılar yerine yüzeyde durabilen esnek bir sistem geliştirdi

Devasa sellerin yol açtığı yıkımın ardından mühendisler sabit yapılar yerine yüzeyde durabilen esnek bir sistem geliştirdi

Aşırı yük altındaki başarısız denemelerin ardından The Ocean Cleanup ekibi, yaklaşık üç yılı bulan oldukça kapsamlı ve titiz bir mühendislik çalışması gerçekleştirdi. Nehir yatağına sabitlenen ilk çelik yapının da şiddetli sel sularına yenik düşerek zarar görmesi üzerine uzmanlar radikal bir strateji değişikliğine gitti. Interceptor 006 adı verilen yeni modelde, nehrin akış yönüne sırasıyla 51 ve 107 metre uzunluğunda iki dev yüzer baraj yerleştirildi. Bu esnek tasarım sayesinde su akıntısı bariyerlerin altından akıp giderken, yüzeyde sürüklenen tonlarca plastik atık ön tarafta sıkışarak birikmeye başladı.

Sadece tek bir gecede yakalanan dev atık kütlesi yaklaşık 272 çöp kamyonunun taşıma kapasitesine ulaştı

Sadece tek bir gecede yakalanan dev atık kütlesi yaklaşık 272 çöp kamyonunun taşıma kapasitesine ulaştı

Yüzer bariyerler bölgeyi etkisi altına alan şiddetli bir sel felaketi sırasında tarihi bir sınav verdi. Nehirden akan devasa atık dalgasının tam 1.400 tonluk bölümü tek bir gecede bariyerler tarafından başarıyla tutuldu. Yakalanan bu devasa miktar, yaklaşık 272 çöp kamyonunun toplam taşıma kapasitesine denk geldi. Sistem, hizmete girdiği ilk 15 aylık süreçte 10 bin tonu aşkın atığı denize ulaşmadan engelledi ve nehir kirliliğini yaklaşık yüzde 60 ila 70 oranında azaltmayı başardı.

Sudan çıkarılan tonlarca atık geri dönüşüm süreçlerine dahil edilerek yeniden ekonomiye kazandırıldı

Sudan çıkarılan tonlarca atık geri dönüşüm süreçlerine dahil edilerek yeniden ekonomiye kazandırıldı

Nehrin alt kısımlarından katılan kirliliği tamamen önlemek amacıyla denize daha yakın bir noktaya 158 metre uzunluğundaki Interceptor 021 sistemi entegre edildi. Güçlü akıntılara ve dev kütüklere dayanıklı tasarlanan bu ikinci hat, henüz ilk ayında 500 bin kilogram atık yakalamayı başardı. Bariyerlerde biriken malzemeler sudan çıkarıldıktan sonra titiz bir çalışmayla ayrıştırılmaya başlandı. PET şişeler geri dönüşüm tesislerine gönderilirken, organik atıklar komposta, ahşap parçaları ise üretime kazandırıldı. Bütüncül yaklaşım sayesinde kurulan bu devasa mekanizma, Karayip Denizi için aşılması imkânsız güçlü bir ekolojik savunma hattına dönüştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın