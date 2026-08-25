article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Servet Harcadığı Şatosunun Yemek Odasından Mutfağına Gitmek 4,5 Dakika Sürüyor

Servet Harcadığı Şatosunun Yemek Odasından Mutfağına Gitmek 4,5 Dakika Sürüyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 11:04
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, İrlanda'nın Waterford bölgesinde yer alan Gotik Revival tarzındaki tarihi Strancally Şatosu’nu bünyesine kattı. Dublin'in yaklaşık 150 kilometre güneybatısında yükselen üç katlı devasa mülk, teknoloji liderinin Avrupa'daki gayrimenkul yatırımları arasında dikkat çeken bir adım niteliği taşıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/r...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

19. Yüzyıldan Günümüze Ulaşan Mimari Eser Devasa Boyutlarıyla Öne Çıkıyor

19. Yüzyıldan Günümüze Ulaşan Mimari Eser Devasa Boyutlarıyla Öne Çıkıyor

İngiliz bir siyasetçi için 1827 yılında kesme taştan inşa edilen şato, Gotik Uyanış mimarisinin en nitelikli örnekleri arasında bulunuyor. Tarihi boyunca sürekli özel mülkiyette kalması sebebiyle kamuoyuna kapalı tutulan yapı, son iki on yılda önceki sahibi Michael Alen-Buckley tarafından kapsayıcı bir restorasyon sürecinden geçti. Mülkün ihtişamlı ölçeğini gözler önüne seren arşiv kayıtlarında, mutfaktan yemek odasına yürüyerek ulaşmanın 4,5 dakika sürdüğü ifade ediliyor. Gizli yürütülen satış süreci nedeniyle resmi rakamlar açıklanmazken, uzmanlar şatonun piyasa değerini 20 ila 30 milyon euro aralığında tahmin ediyor.

Avrupa Operasyonlarının Merkezinde Yer Alan Şato Stratejik Konaklama Adresi Olarak Kullanılacak

Avrupa Operasyonlarının Merkezinde Yer Alan Şato Stratejik Konaklama Adresi Olarak Kullanılacak

İrlanda, küresel teknoloji şirketlerine sağladığı avantajlı vergi düzenlemeleri sayesinde Meta’nın Avrupa’daki ana üssü konumunda yer alıyor. Ülkede 1.500 civarında personele istihdam sağlayan şirket; Dublin’deki uluslararası genel merkezi, Cork’taki artırılmış gerçeklik birimi ve Dublin dışındaki veri merkeziyle geniş bir operasyonu yönetiyor. ABD’de ikamet etmeyi sürdürecek olan Zuckerberg ailesinin, bu mülkü İrlanda’daki ticari temasları ve iş gezileri esnasında değerlendireceği öngörülüyor.

Zuckerberg'in gayrimenkul koleksiyonunda Miami Beach’teki yapay adada bulunan malikanesinin yanı sıra Washington, Kaliforniya ve Hawaii’de geniş arazileri yer alıyor. İrlanda’da gerçekleşen bu son satın alma hamlesi, ünlü milyarderin küresel çaptaki yatırımlarını güçlendirme stratejisini açıkça yansıtıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın