Servet Harcadığı Şatosunun Yemek Odasından Mutfağına Gitmek 4,5 Dakika Sürüyor

İngiliz bir siyasetçi için 1827 yılında kesme taştan inşa edilen şato, Gotik Uyanış mimarisinin en nitelikli örnekleri arasında bulunuyor. Tarihi boyunca sürekli özel mülkiyette kalması sebebiyle kamuoyuna kapalı tutulan yapı, son iki on yılda önceki sahibi Michael Alen-Buckley tarafından kapsayıcı bir restorasyon sürecinden geçti. Mülkün ihtişamlı ölçeğini gözler önüne seren arşiv kayıtlarında, mutfaktan yemek odasına yürüyerek ulaşmanın 4,5 dakika sürdüğü ifade ediliyor. Gizli yürütülen satış süreci nedeniyle resmi rakamlar açıklanmazken, uzmanlar şatonun piyasa değerini 20 ila 30 milyon euro aralığında tahmin ediyor.