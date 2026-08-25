Servet Harcadığı Şatosunun Yemek Odasından Mutfağına Gitmek 4,5 Dakika Sürüyor
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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/r...
Meta CEO'su Mark Zuckerberg, İrlanda'nın Waterford bölgesinde yer alan Gotik Revival tarzındaki tarihi Strancally Şatosu’nu bünyesine kattı. Dublin'in yaklaşık 150 kilometre güneybatısında yükselen üç katlı devasa mülk, teknoloji liderinin Avrupa'daki gayrimenkul yatırımları arasında dikkat çeken bir adım niteliği taşıyor.
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19. Yüzyıldan Günümüze Ulaşan Mimari Eser Devasa Boyutlarıyla Öne Çıkıyor
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Avrupa Operasyonlarının Merkezinde Yer Alan Şato Stratejik Konaklama Adresi Olarak Kullanılacak
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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