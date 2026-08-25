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Cem Küçük Soruşturmasında Üç Kişi Hakkında Yakalama Kararı Verildi

Cem Küçük Soruşturmasında Üç Kişi Hakkında Yakalama Kararı Verildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.08.2026 - 14:07
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında, İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme yaşandı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme yaşandı...

İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklu bulunan Cem Duman’ın ise soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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