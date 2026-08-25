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Adana'da 5 Gündür Kayıp Olarak Aranan 15 Yaşındaki Selin Mersin'de Bulundu

Adana'da 5 Gündür Kayıp Olarak Aranan 15 Yaşındaki Selin Mersin'de Bulundu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.08.2026 - 11:50
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Adana’ya babasını ziyaret etmek için gelip kaybolan Selin U. (15), 5 gün sonra annesiyle yaşadığı Mersin’de bulundu.

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Mersin’de annesi ile birlikte yaşayan Selin U., babası Türker U.’yu ziyaret etmek için 21 Ağustos'ta Adana’ya geldi.

Mersin’de annesi ile birlikte yaşayan Selin U., babası Türker U.’yu ziyaret etmek için 21 Ağustos'ta Adana’ya geldi.

Seyhan ilçesindeki Merkez Park’a gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Selin için ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Selin, bugün Mersin’de bulundu. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen Selin U., yasal işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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