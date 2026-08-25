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Boğaz'daki Tarihi Yalının Sahibi Servet Koçak'tan Şoke Eden Vasiyet: İki Oğlunu Mirastan Sildi

Boğaz'daki Tarihi Yalının Sahibi Servet Koçak'tan Şoke Eden Vasiyet: İki Oğlunu Mirastan Sildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.08.2026 - 09:27
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İstanbul Boğazı'nın en gözde yapılarından Kara Todori Paşa Yalısı'nın sahibi olan ve kısa süre önce vefat eden Servet Koçak'ın vasiyetnamesi, aile içindeki büyük trajediyi gün yüzüne çıkardı. 89 yaşındaki Koçak, kendisine yıllarca hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uyguladığını belirttiği iki oğlunu mirasından tamamen men ederken, vefatı sonrasında kendi mezarına defnedilmelerine de kesin bir dille yasak getirdi.

Kaynak: Patronlar Dünyası

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İstanbul Boğazı'nın simge yapılarından Kara Todori Paşa Yalısı'nın sahibi ve Türkiye'nin önde gelen hayırseverlerinden Servet Koçak'ın 10 Mayıs 2026'daki vefatının yankıları, mahkemede okunan vasiyetname ile bambaşka bir boyuta taşındı.

İstanbul Boğazı'nın simge yapılarından Kara Todori Paşa Yalısı'nın sahibi ve Türkiye'nin önde gelen hayırseverlerinden Servet Koçak'ın 10 Mayıs 2026'daki vefatının yankıları, mahkemede okunan vasiyetname ile bambaşka bir boyuta taşındı.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından açıklanan 2022 tarihli vasiyetname, zenginliğin ardında yatan ve yıllarca saklanan aile içi şiddet, sömürü ve baskı iddialarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Hayattayken eğitim alanında sayısız bağışa imza atan 89 yaşındaki Koçak, resmi vasiyetinde oğulları Necati ve Recai Koçak'ı evlatlıktan reddettiğini ve tüm miras haklarını ellerinden aldığını duyurdu. Merhume, yıllarca maruz kaldığı eziyetleri anlattığı belgede, çocuklarının vefatından sonra kendi mezarına yaklaşmasını ve eşinin yanındaki aile kabristanına defnedilmelerini de kesin olarak yasakladı.

Vasiyetnamede yer alan detaylar, yaşlı kadının son yıllarını büyük bir korku ve üzüntü içinde geçirdiğini ortaya koydu. Servet Koçak, oğlu Recai'nin babasından kalan mirası kötü alışkanlıklar, borsa ve lüks yaşam uğruna tükettiğini, Denizli'deki aile fabrikasını iflasa sürüklediğini ve biriken tüm borçları kızı Naciye ile birlikte ödemek zorunda kaldıklarını ifade etti. Para koparmak için sürekli tehditler savuran oğlunun, istekleri karşılanmadığında Yeniköy'deki yalıda çalışanların gözü önünde yemekleri yerlere fırlattığını, kendisine ve kızına fiziksel şiddet uygulayarak eşyalara zarar verdiğini belirtti. Yaşadığı bu olaylar nedeniyle büyük bir utanç duyduğunu ve insan içine çıkamaz hale geldiğini vurgulayan Koçak, maruz kaldığı sömürünün boyutlarını mahkeme kayıtlarına geçirdi.

Oğullarının sadece maddi kaynaklarını tüketmekle kalmadığını belirten Koçak, Necati ve Recai'nin servetine el koymak amacıyla ortak hareket ederek kendisine vasi atanması için dava açtıklarını da vasiyetinde anlattı.

Oğullarının sadece maddi kaynaklarını tüketmekle kalmadığını belirten Koçak, Necati ve Recai'nin servetine el koymak amacıyla ortak hareket ederek kendisine vasi atanması için dava açtıklarını da vasiyetinde anlattı.

Kışın en soğuk günlerinde, 84 yaşında ve ayağında protez varken hastane köşelerinde sürüklendiğini belirten yaşlı kadın, çocuklarının mal varlığına tedbir koydurarak kendisini yoksulluğa mahkum etmeye çalıştıklarını dile getirdi. Yalısındaki intifa hakkından bile çocuklarının şiddetinden korktuğu için kendi rızasıyla vazgeçtiğini söyleyen Koçak, yaşadığı bu ağır travmalar sebebiyle cenazesinin sadece kızı Naciye tarafından kaldırılmasını vasiyet etti.

Öte yandan, annelerinin mirastan men kararıyla sarsılan iki kardeş cephesinde sular durulmuyor. Annesinin ölüm haberinin kendisinden saklandığını iddia ederek daha önce kız kardeşi Naciye hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Recai Koçak, vasiyetin açıklanmasının ardından yeni bir hamle yaptı. Şüpheli araçlar tarafından sürekli takip edildiğini ve can güvenliğinden endişe ettiğini öne süren Recai Koçak, mahkemeye başvurarak kız kardeşi Naciye Koçak hakkında 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdı. Miras kavgası ve karşılıklı suçlamalarla büyüyen aile içi krizin, önümüzdeki günlerde yeni hukuki süreçlere sahne olması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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