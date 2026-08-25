Boğaz'daki Tarihi Yalının Sahibi Servet Koçak'tan Şoke Eden Vasiyet: İki Oğlunu Mirastan Sildi

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından açıklanan 2022 tarihli vasiyetname, zenginliğin ardında yatan ve yıllarca saklanan aile içi şiddet, sömürü ve baskı iddialarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Hayattayken eğitim alanında sayısız bağışa imza atan 89 yaşındaki Koçak, resmi vasiyetinde oğulları Necati ve Recai Koçak'ı evlatlıktan reddettiğini ve tüm miras haklarını ellerinden aldığını duyurdu. Merhume, yıllarca maruz kaldığı eziyetleri anlattığı belgede, çocuklarının vefatından sonra kendi mezarına yaklaşmasını ve eşinin yanındaki aile kabristanına defnedilmelerini de kesin olarak yasakladı.

Vasiyetnamede yer alan detaylar, yaşlı kadının son yıllarını büyük bir korku ve üzüntü içinde geçirdiğini ortaya koydu. Servet Koçak, oğlu Recai'nin babasından kalan mirası kötü alışkanlıklar, borsa ve lüks yaşam uğruna tükettiğini, Denizli'deki aile fabrikasını iflasa sürüklediğini ve biriken tüm borçları kızı Naciye ile birlikte ödemek zorunda kaldıklarını ifade etti. Para koparmak için sürekli tehditler savuran oğlunun, istekleri karşılanmadığında Yeniköy'deki yalıda çalışanların gözü önünde yemekleri yerlere fırlattığını, kendisine ve kızına fiziksel şiddet uygulayarak eşyalara zarar verdiğini belirtti. Yaşadığı bu olaylar nedeniyle büyük bir utanç duyduğunu ve insan içine çıkamaz hale geldiğini vurgulayan Koçak, maruz kaldığı sömürünün boyutlarını mahkeme kayıtlarına geçirdi.