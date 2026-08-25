Boğaz'daki Tarihi Yalının Sahibi Servet Koçak'tan Şoke Eden Vasiyet: İki Oğlunu Mirastan Sildi
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İstanbul Boğazı'nın en gözde yapılarından Kara Todori Paşa Yalısı'nın sahibi olan ve kısa süre önce vefat eden Servet Koçak'ın vasiyetnamesi, aile içindeki büyük trajediyi gün yüzüne çıkardı. 89 yaşındaki Koçak, kendisine yıllarca hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uyguladığını belirttiği iki oğlunu mirasından tamamen men ederken, vefatı sonrasında kendi mezarına defnedilmelerine de kesin bir dille yasak getirdi.
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İstanbul Boğazı'nın simge yapılarından Kara Todori Paşa Yalısı'nın sahibi ve Türkiye'nin önde gelen hayırseverlerinden Servet Koçak'ın 10 Mayıs 2026'daki vefatının yankıları, mahkemede okunan vasiyetname ile bambaşka bir boyuta taşındı.
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Oğullarının sadece maddi kaynaklarını tüketmekle kalmadığını belirten Koçak, Necati ve Recai'nin servetine el koymak amacıyla ortak hareket ederek kendisine vasi atanması için dava açtıklarını da vasiyetinde anlattı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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