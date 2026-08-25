article/comments
article/share
Haberler
Gündem
MEB'den 81 İle Genelge: Okullarda Çocuklara ‘Terörsüz Türkiye’ Anlatılacak, Yıl Boyunca Etkinlikler Yapılacak

MEB'den 81 İle Genelge: Okullarda Çocuklara ‘Terörsüz Türkiye’ Anlatılacak, Yıl Boyunca Etkinlikler Yapılacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.08.2026 - 08:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı 14 Eylül öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı, tüm illere tarihi bir genelge yolladı. Bakan Yusuf Tekin’in imzasıyla yayımlanan karara göre; eğitimde 'Terörsüz Türkiye' vizyonunu merkeze alan, öğrencilere anayasal vatandaşlık bilincini aşılayacak etkinlikler artık sadece açılış haftasıyla sınırlı kalmayıp, hazırlanan özel kılavuzlarla tüm eğitim yılına yayılacak.

Kaynak: https://www.yeniakit.com.tr/haber/meb...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanla beklediği 2026-2027 eğitim öğretim yılı, 14 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk zille başlıyor.

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanla beklediği 2026-2027 eğitim öğretim yılı, 14 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk zille başlıyor.

Yeni dönemin başlamasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim politikalarında önemli bir adıma imza attı. Bakan Yusuf Tekin'in onayıyla 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine gönderilen kapsamlı bildiriyle, okullarda bu yıl uygulanacak sosyal ve kültürel rotanın sınırları çizildi. İletilen resmi yazının temel dayanağını ise kısa süre önce gündeme gelen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun oluşturdu.

Gönderilen genelgenin en dikkat çekici noktası, 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun okul sıralarındaki yansıması oldu. Bakanlık, yeni dönemde gençlere sadece akademik bilgi vermeyi değil; milli duruş, ortak yaşama kültürü ve sarsılmaz bir beraberlik duygusu aşılamayı en öncelikli hedeflerinden biri olarak belirledi.

Vatan sevgisi ve kardeşlik hukuku temalı programlar, alınan bu yeni kararla tüm yıla yayılarak kalıcı hale getiriliyor. Okullarda yürütülecek bu çalışmaların rastgele yapılmaması için de tedbir alan bakanlık, idareci ve öğretmenlere yol gösterecek özel uygulama rehberleri hazırlayacak. Bu kılavuzlar doğrultusunda hayata geçirilecek tüm sosyal ve kültürel faaliyetler, 2026-2027 eğitim yılı takvimi boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda hız kesmeden, kesintisiz bir biçimde devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelgece şu ifadeler yer aldı: 

'Türkiye Yüzyılı vizyonu ve devletimizin hedefleri doğrultusunda, Gazi Meclisimizin ortak iradesiyle kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine ilişkin kanun ile ortaya konulan milli duruş doğrultusunda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının ilk haftası ve yıl boyunca Bakanlıkça hazırlanan uygulama kılavuzları doğrultusunda etkinlikler planlanarak gerçekleştirilecektir. Sosyal etkinliklerde milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerler gözetilecek; öğrencilerin psikososyal gelişimini ve akran desteğini güçlendiren etkinliklere ağırlık verilecektir.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
55
23
6
5
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın