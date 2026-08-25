MEB'den 81 İle Genelge: Okullarda Çocuklara ‘Terörsüz Türkiye’ Anlatılacak, Yıl Boyunca Etkinlikler Yapılacak
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Kaynak: https://www.yeniakit.com.tr/haber/meb...
Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı 14 Eylül öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı, tüm illere tarihi bir genelge yolladı. Bakan Yusuf Tekin’in imzasıyla yayımlanan karara göre; eğitimde 'Terörsüz Türkiye' vizyonunu merkeze alan, öğrencilere anayasal vatandaşlık bilincini aşılayacak etkinlikler artık sadece açılış haftasıyla sınırlı kalmayıp, hazırlanan özel kılavuzlarla tüm eğitim yılına yayılacak.
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Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanla beklediği 2026-2027 eğitim öğretim yılı, 14 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk zille başlıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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