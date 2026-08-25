MEB'den 81 İle Genelge: Okullarda Çocuklara ‘Terörsüz Türkiye’ Anlatılacak, Yıl Boyunca Etkinlikler Yapılacak

Yeni dönemin başlamasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim politikalarında önemli bir adıma imza attı. Bakan Yusuf Tekin'in onayıyla 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine gönderilen kapsamlı bildiriyle, okullarda bu yıl uygulanacak sosyal ve kültürel rotanın sınırları çizildi. İletilen resmi yazının temel dayanağını ise kısa süre önce gündeme gelen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun oluşturdu.

Gönderilen genelgenin en dikkat çekici noktası, 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun okul sıralarındaki yansıması oldu. Bakanlık, yeni dönemde gençlere sadece akademik bilgi vermeyi değil; milli duruş, ortak yaşama kültürü ve sarsılmaz bir beraberlik duygusu aşılamayı en öncelikli hedeflerinden biri olarak belirledi.

Vatan sevgisi ve kardeşlik hukuku temalı programlar, alınan bu yeni kararla tüm yıla yayılarak kalıcı hale getiriliyor. Okullarda yürütülecek bu çalışmaların rastgele yapılmaması için de tedbir alan bakanlık, idareci ve öğretmenlere yol gösterecek özel uygulama rehberleri hazırlayacak. Bu kılavuzlar doğrultusunda hayata geçirilecek tüm sosyal ve kültürel faaliyetler, 2026-2027 eğitim yılı takvimi boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda hız kesmeden, kesintisiz bir biçimde devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelgece şu ifadeler yer aldı:

'Türkiye Yüzyılı vizyonu ve devletimizin hedefleri doğrultusunda, Gazi Meclisimizin ortak iradesiyle kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine ilişkin kanun ile ortaya konulan milli duruş doğrultusunda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının ilk haftası ve yıl boyunca Bakanlıkça hazırlanan uygulama kılavuzları doğrultusunda etkinlikler planlanarak gerçekleştirilecektir. Sosyal etkinliklerde milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerler gözetilecek; öğrencilerin psikososyal gelişimini ve akran desteğini güçlendiren etkinliklere ağırlık verilecektir.”