Havaların Serinleyeceği Tarih Belli Oldu: Sıcaklıklar Düşüyor, Şiddetli Yağışlar Başlıyor
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Türkiye'yi günlerdir adeta fırına çeviren Afrika ve Basra kaynaklı çifte sıcak hava dalgası nihayet sona eriyor. Meteoroloji'nin son uyarılarına göre cuma gününden itibaren sıcaklıklar hızla düşüşe geçerken, İstanbul dahil yurdun dört bir yanında gök gürültülü şiddetli sağanak yağışlar etkili olmaya başlayacak.
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Türkiye genelinde vatandaşlara adeta nefes aldırmayan bunaltıcı havalar, yerini derin bir serinliğe ve yağışa bırakmaya hazırlanıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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