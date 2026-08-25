Havaların Serinleyeceği Tarih Belli Oldu: Sıcaklıklar Düşüyor, Şiddetli Yağışlar Başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan en güncel hava durumu tahminleri, son günlerde hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava sistemlerinin ülkemizden çıkış yapacağını müjdeledi. Yaklaşan cuma günüyle birlikte termometreler hissedilir seviyede aşağı çekilecek ve yepyeni bir yağışlı hava dalgası yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak.

Haftanın son iş gününde başlayacak olan bu yağışlı sistem, ilk etapta Marmara'nın doğu kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı sınırlarında kendini gösterecek. Hafta sonu için dışarıda plan yapan vatandaşların ise tedbirli olmasında fayda var. Cumartesi günü bahsi geçen bölgelere ek olarak yağış alanı yurdun çok daha geniş bir bölümüne yayılacak ve etkisini artırarak sürdürecek. Pazar gününe gelindiğinde ise Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'den Güneydoğu Anadolu'nun batısına kadar uzanan geniş bir koridorda kuvvetli yağmurların hakim olması bekleniyor. Yeni haftaya kadar yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklıklarında ciddi bir azalma yaşanacak.

Bu radikal meteorolojik değişim, özellikle İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş için büyük bir rahatlama anlamına geliyor. Megakentte son on gündür gündüzleri yakıcı sıcaklar, geceleri ise uykuyu adeta imkansız hale getiren yüksek nem oranı günlük yaşamı oldukça zorlaştırmıştı.