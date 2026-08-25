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5 Yıl Boyunca Çöp Toplayarak Hukuk Fakültesini Bitirdi: “Bu Başarı Ailemin ve Arkadaşlarımın”

5 Yıl Boyunca Çöp Toplayarak Hukuk Fakültesini Bitirdi: “Bu Başarı Ailemin ve Arkadaşlarımın”

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 16:28
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Meksika’nın Tamaulipas eyaletine bağlı Matamoros kentinde yaşayan 21 yaşındaki José Israel Hernández Chávez, beş yıl boyunca sürdürdüğü çöp toplayıcılığı görevi sayesinde Matamoros Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki eğitimini tamamlamayı başardı. Genç mezun, törenin ardından mezuniyet cübbesi ve kepiyle çalıştığı çöp kamyonunun üzerinde poz vererek eğitim sürecindeki mücadelesini ölümsüzleştirdi.

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Kaynak: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/...
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Zorlu Vardiyalar ve Üniversite Eğitimi Eş Zamanlı Olarak Yürütüldü

Zorlu Vardiyalar ve Üniversite Eğitimi Eş Zamanlı Olarak Yürütüldü

Hernández Chávez, dört yıl süren lisans eğitimi boyunca her sabah saat altıda başlayan ve gece yarısına kadar uzanan yoğun bir çalışma temposu takip etti. Yerel temizlik işleri departmanında faal olarak görev yapan genç öğrenci, olumsuz hava koşullarına ve ağır fiziksel şartlara rağmen mesaisini aksatmadan sürdürdü. Tam zamanlı olarak yürüttüğü bu görev, eğitim giderlerini ve okul harçlarını karşılamasında temel finansman kaynağı işlevi gördü.

Mezuniyet Töreninin Ardından İlk Ziyaret Çalışma Arkadaşlarına Gerçekleştirildi

Mezuniyet Töreninin Ardından İlk Ziyaret Çalışma Arkadaşlarına Gerçekleştirildi

Diploma alma töreninin bitimiyle birlikte kıyafetini değiştirmeden doğrudan belediyenin atık deposuna giden çiçeği burnunda avukat, sevincini mesai arkadaşları, ailesi ve yakın çevresiyle paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bu başarının disiplinli çalışma ile azmin bir sonucu olduğunu vurgulayan genç, kendisine destek veren tüm yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini iletti. Paylaşılan görseller kısa sürede geniş bir kitleye ulaşarak yoğun ilgi gördü.

Gelecek Planlarında Adalet Sektöründe Görev Almak Yer Alıyor

Gelecek Planlarında Adalet Sektöründe Görev Almak Yer Alıyor

Hukuk alanında mesleki kariyerine başlamayı hedefleyen Hernández Chávez, mezuniyet sonrasında da mevcut görevine bir süre daha devam edeceğini bildirdi. Maddi imkansızlıklar yaşayan öğrencilere örnek oluşturmayı amaçlayan genç avukat, çalışma hayatı ile akademik gelişimin birlikte yürütülebileceğini gözler önüne serdi. Elde ettiği diplomasıyla birlikte yargı mensubu olma yolundaki resmi süreçleri başlatmak üzere hazırlıklarına devam ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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