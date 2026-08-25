5 Yıl Boyunca Çöp Toplayarak Hukuk Fakültesini Bitirdi: “Bu Başarı Ailemin ve Arkadaşlarımın”
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Kaynak: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/...
Meksika’nın Tamaulipas eyaletine bağlı Matamoros kentinde yaşayan 21 yaşındaki José Israel Hernández Chávez, beş yıl boyunca sürdürdüğü çöp toplayıcılığı görevi sayesinde Matamoros Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki eğitimini tamamlamayı başardı. Genç mezun, törenin ardından mezuniyet cübbesi ve kepiyle çalıştığı çöp kamyonunun üzerinde poz vererek eğitim sürecindeki mücadelesini ölümsüzleştirdi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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