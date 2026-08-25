5 Yıl Boyunca Çöp Toplayarak Hukuk Fakültesini Bitirdi: “Bu Başarı Ailemin ve Arkadaşlarımın”

Hernández Chávez, dört yıl süren lisans eğitimi boyunca her sabah saat altıda başlayan ve gece yarısına kadar uzanan yoğun bir çalışma temposu takip etti. Yerel temizlik işleri departmanında faal olarak görev yapan genç öğrenci, olumsuz hava koşullarına ve ağır fiziksel şartlara rağmen mesaisini aksatmadan sürdürdü. Tam zamanlı olarak yürüttüğü bu görev, eğitim giderlerini ve okul harçlarını karşılamasında temel finansman kaynağı işlevi gördü.