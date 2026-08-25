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Japonya'da Akılalmaz Olay: 400 Tonluk Tarihi Kaleyi 1000 Kişi Halatlarla Taşıdı!

Japonya'da Akılalmaz Olay: 400 Tonluk Tarihi Kaleyi 1000 Kişi Halatlarla Taşıdı!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 13:24
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Japonya'nın Aomori eyaletinde yer alan tarihi Hirosaki Kalesi, kültürel mirası koruma alanında dünyada ender görülen bir çalışmaya sahne oluyor. 2015 yılında altındaki tarihi taş surların restore edilmesi amacıyla orijinal yerinden taşınan 400 tonluk kale kulesi, 11 yılın ardından yeniden eski konumuna getirilmeye başlandı. Ulusal hazine statüsündeki bu tarihi yapı, ağır iş makineleri yerine tamamen insan gücü ve geleneksel yöntemler kullanılarak hareket ettiriliyor.

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Kaynak

Kaynak: https://japantoday.com/category/natio...
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Gönüllüler Dev Halatlarla Yapıyı Eski Konumuna Doğru İlerletiyor

Gönüllüler Dev Halatlarla Yapıyı Eski Konumuna Doğru İlerletiyor

Düzenlenen son etkinlikte, kura çekimiyle belirlenen yaklaşık 1.000 katılımcı gruplara ayrılarak devasa halatlara sarıldı. Kulenin altına yerleştirilen taşıma arabasını çeken gönüllüler, yapıyı tek bir günde 109 santimetre kaydırmayı başardı. Toplam dokuz gün sürecek bu organizasyon boyunca 4.000 kişinin katılımıyla kulenin ilk etapta 5 metre ilerletilmesi amaçlanıyor. Katılımcılar arasında 11 yıl önceki ilk taşıma sürecinde de görev alan yerel halkın bulunması, etkinliğin manevi boyutunu güçlendiriyor.

Edo Dönemi'nin Önemli Yapısı Orijinal Taş Temeline Yerleştiriliyor

Edo Dönemi'nin Önemli Yapısı Orijinal Taş Temeline Yerleştiriliyor

1611 yılında Tsugaru klanı tarafından inşa edilen Hirosaki Kalesi, Tohoku bölgesinde Edo döneminden günümüze orijinal yapısını koruyarak ulaşabilmiş tek kale kulesi olma unvanına sahip bulunuyor. Kiraz çiçekleriyle ünlü parkı ve özgün mimarisiyle öne çıkan kale, Japonya'nın en değerli sembolleri arasında gösteriliyor. Yıl sonuna kadar kademeli olarak sürdürülmesi planlanan hassas nakil süreci tamamlandığında, 400 tonluk devasa kule toplamda 78 metre kaydırılarak asırlardır yükseldiği orijinal taş temeline tamamen oturtulmuş olacak.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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