Japonya'da Akılalmaz Olay: 400 Tonluk Tarihi Kaleyi 1000 Kişi Halatlarla Taşıdı!
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Kaynak: https://japantoday.com/category/natio...
Japonya'nın Aomori eyaletinde yer alan tarihi Hirosaki Kalesi, kültürel mirası koruma alanında dünyada ender görülen bir çalışmaya sahne oluyor. 2015 yılında altındaki tarihi taş surların restore edilmesi amacıyla orijinal yerinden taşınan 400 tonluk kale kulesi, 11 yılın ardından yeniden eski konumuna getirilmeye başlandı. Ulusal hazine statüsündeki bu tarihi yapı, ağır iş makineleri yerine tamamen insan gücü ve geleneksel yöntemler kullanılarak hareket ettiriliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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