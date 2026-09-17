Turizm Bir Pazarlama Değil, Bir Anlatma Meselesidir

1. Çekirdek bir tema bulmak, dağınık anlatmamak.

Araştırmalar, destinasyon hikâyelerinin belirli temalar etrafında toplandığında akılda kaldığını gösteriyor. Bir şehir aynı anda 'gastronomi başkenti', 'mistik bir kültür merkezi' ve 'modern bir iş şehri' olmaya çalışırsa hiçbiri tutmaz. Yeni Zelanda'nın '100% Pure New Zealand' kampanyası bunun ders kitabı örneğidir: Ülke, saflık ve el değmemiş doğa temasını yıllarca tek bir ipliğe dizerek dünyanın en tanınmış destinasyon markalarından birini kurmuştur.

2. Otantikliği kurumsallaştırmak. Hikâye, yerel halkın sesinden kopmadığı ölçüde inandırıcıdır. Gaziantep örneği bunu somut biçimde gösteriyor: Kent, 2015'te UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında dahil olmasının ardından, mutfağını soyut bir imajdan çıkarıp somut coğrafi işaret tescilleriyle sağlamlaştırdı. Bugün Gaziantep, kırktan fazla tescilli ürünüyle Türkiye'de bu alanda en çok tescile sahip il konumunda; şehir yönetimi bunu döneminde 'kendi kategorisinde bir Nobel' almaya benzetmişti. Coğrafi işaret, aslında bürokratik bir belge değil, 'bu lezzetin başka hiçbir yerde bu şekilde anlatılamayacağının' resmî kaydıdır, hikâyeyi taklit edilemez kılan da budur.

3. Anlatıyı deneyime çevirmek.

Bir hikâye, ziyaretçinin içine girip dolaşabileceği bir rotaya dönüşmedikçe pazarlama malzemesi olarak kalır. 'Game of Thrones' dizisinin çekim mekânı olan Dubrovnik, bunun hem en çarpıcı başarı hem de en çarpıcı uyarı örneğidir. Zagreb Ekonomi Enstitüsü ile Johannes Kepler Üniversitesi'nin ortak araştırmasına göre, 2012-2015 arasında yaklaşık 244 bin turist yalnızca dizi nedeniyle Dubrovnik'i ziyaret etmiş ve bölgeye 126 milyon avroluk bir ekonomik katkı sağlamıştır; kent turizm ofisi verilerine göre 2017'de toplam ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 17 artmıştır. Ancak aynı başarı, birkaç yıl içinde UNESCO'nun dünya mirası statüsünü tehdit eden bir aşırı turizm sorununa dönüşmüş, turların yaklaşık yüzde 90'ı tarihi dokuyu değil dizi sahnelerini anlatır hâle gelmiştir. Ders açık: Hikâye ziyaretçiyi çekiyor, ama şehrin kendi ritmini, sakinlerini ve taşıma kapasitesini önceliklendirmeyen bir anlatı, kendi kaynağını da tüketebiliyor.

4. Kurumsal bir omurga kurmak.

Bireysel bir yazı ya da tek bir kampanya hikâyeyi taşımaz; sürekliliği kurumlar sağlar. Fransa'da Lyon şehrinin ONLYLYON girişimi ya da Kanada'da Edmonton'ın marka geliştirme çalışmaları, hikâye anlatıcılığının belediye, ticaret odaları, üniversiteler ve yerel işletmelerin ortak sahiplendiği uzun soluklu bir stratejiye dönüştüğünde kalıcı hâle geldiğini gösteriyor. Tek bir yazarın parlak bir metni, ancak böyle bir omurgaya eklemlendiğinde şehrin kalıcı hafızasının parçası olur.

5. Anlatıyı farklı mecralara yaymak.

Güncel araştırmalar, sosyal medyanın destinasyon markalaşmasında artık ana anlatım kanallarından biri olduğunu, tek bir büyük kampanyadan çok, birbirini tamamlayan küçük hikâye parçacıklarının (transmedya anlatı) marka bağlılığını ve güvenini daha güçlü biçimde beslediğini ortaya koyuyor. Bir köşe yazısı, bir podcast bölümü, bir kısa video ve bir yerel esnafın anlattığı anekdot aynı temayı farklı sesle tekrarladığında, tek bir reklam filminden daha kalıcı bir iz bırakıyor.