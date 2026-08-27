Turistler Neredeyse Dünya Mirasını Yok Ediyordu: Belediye 10 Bin Madeni Paraya El Koydu
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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
Kuzey İrlanda’nın doğal simgesi sayılan Giant’s Causeway (Devler Kaldırımı), yıllardır ziyaretçilerin geride bıraktığı küçük nesnelerin yol açtığı çevresel tahribatın izlerini taşıyor. Şans dileği veya hatıra amacıyla bazalt sütunların arasındaki dar boşluklara sıkıştırılan madeni paralar, UNESCO Dünya Mirası listesindeki alana beklenenden çok daha ağır zararlar veriyor. BBC tarafından paylaşılan verilere göre, bölgede yürütülen kapsamlı koruma çalışmaları neticesinde taşların arasından 20 kilogramı aşkın ağırlıkta, yaklaşık 10 bin adet madeni para başarıyla çıkarıldı.
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Bölgedeki kadim kayalıklar ziyaretçilerin bıraktığı madeni paralar yüzünden ciddi fiziksel ve kimyasal zararlara uğruyor.
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Zaman alan temizlik operasyonunda uzmanlar tek bir parayı kurtarabilmek adına yarım saate yakın çaba sarf ediyor.
Eşsiz mimarisiyle dikkat çeken 40 bin bazalt sütunun kökeni milyonlarca yıl önceki volkanik hareketlere dayanıyor.
Saha yetkilileri madeni paraların doğaya atılması yerine yardım kutularına bırakılması gerektiğine dikkat çekiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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