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Turistler Neredeyse Dünya Mirasını Yok Ediyordu: Belediye 10 Bin Madeni Paraya El Koydu

Turistler Neredeyse Dünya Mirasını Yok Ediyordu: Belediye 10 Bin Madeni Paraya El Koydu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 19:10
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Kuzey İrlanda’nın doğal simgesi sayılan Giant’s Causeway (Devler Kaldırımı), yıllardır ziyaretçilerin geride bıraktığı küçük nesnelerin yol açtığı çevresel tahribatın izlerini taşıyor. Şans dileği veya hatıra amacıyla bazalt sütunların arasındaki dar boşluklara sıkıştırılan madeni paralar, UNESCO Dünya Mirası listesindeki alana beklenenden çok daha ağır zararlar veriyor. BBC tarafından paylaşılan verilere göre, bölgede yürütülen kapsamlı koruma çalışmaları neticesinde taşların arasından 20 kilogramı aşkın ağırlıkta, yaklaşık 10 bin adet madeni para başarıyla çıkarıldı.

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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
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Bölgedeki kadim kayalıklar ziyaretçilerin bıraktığı madeni paralar yüzünden ciddi fiziksel ve kimyasal zararlara uğruyor.

Bölgedeki kadim kayalıklar ziyaretçilerin bıraktığı madeni paralar yüzünden ciddi fiziksel ve kimyasal zararlara uğruyor.

Kaya aralıklarına metal nesne sıkıştırma alışkanlığı geçmişe dayansa da, son yıllarda bu durumun boyutları hızla büyüdü. Hatta bazı ziyaretçilerin paraları daha derine yerleştirebilmek için çevredeki diğer taşlarla üzerlerine vurdukları tespit edildi. Kuzey İrlanda Jeolojik Araştırma Kurumu hazırladığı raporda, metallerin doğrudan doğruya kayalar üzerinde hem mekanik hem de kimyasal etki yarattığını belirterek paraların derhal temizlenmesini tavsiye etti. Zamanla paslanan madeni paralar genişleme yaparak etraflarındaki bazalt sütunlara iç baskı uyguladı. Sızan oksitlenme ürünleri ise siyah renkteki doğal bazalt yapısında turuncumsu ve kahverengi pas lekeleri bıraktı.

Zaman alan temizlik operasyonunda uzmanlar tek bir parayı kurtarabilmek adına yarım saate yakın çaba sarf ediyor.

Zaman alan temizlik operasyonunda uzmanlar tek bir parayı kurtarabilmek adına yarım saate yakın çaba sarf ediyor.

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında başlatılan çıkarma süreci son derece hassas bir şekilde ilerliyor. Taşlara ek zarar vermemek adına çalışmalara uzman taş ustası Nathan Morrow liderlik ediyor. Kayanın dış yüzeyine yakın duran parçalar pense benzeri el aletleriyle alınabilirken, derine yerleşenler için derz temizleme gereçleri kullanılıyor. Sıkışmış tek bir bozuk parayı zedelemeden sökebilmek kimi durumlarda 20 dakikadan fazla zaman alıyor. Çalışanlar, taşın etrafına fazladan yük bindirmeden metalleri ileri geri oynatarak gevşetme tekniğine başvuruyor.

Eşsiz mimarisiyle dikkat çeken 40 bin bazalt sütunun kökeni milyonlarca yıl önceki volkanik hareketlere dayanıyor.

Eşsiz mimarisiyle dikkat çeken 40 bin bazalt sütunun kökeni milyonlarca yıl önceki volkanik hareketlere dayanıyor.

İnsan eliyle yapılmayan Devler Kaldırımı, erimiş lavların yeryüzüne çıkıp aniden soğuması neticesinde meydana geliyor. Soğurken büzüşen lavlar, günümüzdeki geometrik sütun formlarını oluşturuyor. Kelt mitolojisinde ise dev Finn McCool’un İskoçya’daki rakibine ulaşmak için bu yolu inşa ettiğine inanılıyor.

Saha yetkilileri madeni paraların doğaya atılması yerine yardım kutularına bırakılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Saha yetkilileri madeni paraların doğaya atılması yerine yardım kutularına bırakılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Özellikle National Trust çatısı altında görev yapan uzman Dr. Cliff Henry, bölgeye yerleştirilen yeni bilgilendirme panoları ve sosyal medya yayınlarıyla ziyaretçileri bilinçlendirmeyi hedefliyor. Yetkililer, doğaya para sıkıştırmak yerine kurumun bağış kutularının tercih edilmesini öneriyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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