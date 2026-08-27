Turistler Neredeyse Dünya Mirasını Yok Ediyordu: Belediye 10 Bin Madeni Paraya El Koydu

Kaya aralıklarına metal nesne sıkıştırma alışkanlığı geçmişe dayansa da, son yıllarda bu durumun boyutları hızla büyüdü. Hatta bazı ziyaretçilerin paraları daha derine yerleştirebilmek için çevredeki diğer taşlarla üzerlerine vurdukları tespit edildi. Kuzey İrlanda Jeolojik Araştırma Kurumu hazırladığı raporda, metallerin doğrudan doğruya kayalar üzerinde hem mekanik hem de kimyasal etki yarattığını belirterek paraların derhal temizlenmesini tavsiye etti. Zamanla paslanan madeni paralar genişleme yaparak etraflarındaki bazalt sütunlara iç baskı uyguladı. Sızan oksitlenme ürünleri ise siyah renkteki doğal bazalt yapısında turuncumsu ve kahverengi pas lekeleri bıraktı.