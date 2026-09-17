WikiLeaks Kurucusu Julian Assange 2 Yıllık Sessizliğini Bozdu: 'Geri Döndüm'

Assange'ın hesabından gelen mesaj sadece iki kelimeden oluşuyordu: 'I'm back.' Paylaşım, WikiLeaks'in resmi hesabının birkaç saat önce attığı 'He's back' notuna doğrudan yanıt olarak geldi. WikiLeaks'in notunun altında, örgütün X hesabından daha önce paylaştığı ve Assange'ın portresinin bir duvara işlendiği bir sokak sanatı fotoğrafı bulunuyordu.

Julian Assange'ın kişisel hesabı, Haziran 2024'te İngiltere'den ayrılıp Avustralya'ya yerleştiği günden bu yana neredeyse tamamen sessizdi. İki yılı aşkın bu aranın ardından gelen kısa mesaj, birkaç saat içinde binlerce yanıt aldı; takipçilerinin büyük kısmı paylaşımın altına destek ve 'hoş geldin' mesajları bıraktı. Paylaşımın herhangi bir açıklama, röportaj ya da yeni bir projeyle bağlantılı olup olmadığı ise şu ana kadar netlik kazanmadı.