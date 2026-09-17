WikiLeaks Kurucusu Julian Assange 2 Yıllık Sessizliğini Bozdu: 'Geri Döndüm'
WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, iki yılı aşkın bir aradan sonra sosyal medyada yeniden görüldü. 17 Eylül 2026 saat 16.02'de kendi hesabından paylaştığı 'I'm back' notu, birkaç saat içinde 890 binin üzerinde görüntülenmeye, 39 binden fazla beğeniye ve 6 binden fazla yeniden paylaşıma ulaştı. Paylaşım, WikiLeaks'in resmi hesabından gelen 'He's back' notuna yanıt niteliğindeydi ve altında örgütün daha önce paylaştığı, Assange'ın portresinin işlendiği bir duvar resmi fotoğrafı yer aldı. Assange, Haziran 2024'te ABD ile yaptığı anlaşmayla cezaevinden çıkıp Avustralya'ya yerleştiğinden bu yana kamuoyu önünde büyük ölçüde sessiz kalmıştı. Paylaşımın hangi gelişmeye işaret ettiği ise henüz açıklanmadı.
Paylaşım Saatler İçinde 890 Bin Görüntülenmeye, 39 Binden Fazla Beğeniye Ulaştı
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