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WikiLeaks Kurucusu Julian Assange 2 Yıllık Sessizliğini Bozdu: 'Geri Döndüm'

WikiLeaks Kurucusu Julian Assange 2 Yıllık Sessizliğini Bozdu: 'Geri Döndüm'

Wikileaks
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.09.2026 - 17:42
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WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, iki yılı aşkın bir aradan sonra sosyal medyada yeniden görüldü. 17 Eylül 2026 saat 16.02'de kendi hesabından paylaştığı 'I'm back' notu, birkaç saat içinde 890 binin üzerinde görüntülenmeye, 39 binden fazla beğeniye ve 6 binden fazla yeniden paylaşıma ulaştı. Paylaşım, WikiLeaks'in resmi hesabından gelen 'He's back' notuna yanıt niteliğindeydi ve altında örgütün daha önce paylaştığı, Assange'ın portresinin işlendiği bir duvar resmi fotoğrafı yer aldı. Assange, Haziran 2024'te ABD ile yaptığı anlaşmayla cezaevinden çıkıp Avustralya'ya yerleştiğinden bu yana kamuoyu önünde büyük ölçüde sessiz kalmıştı. Paylaşımın hangi gelişmeye işaret ettiği ise henüz açıklanmadı.

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Paylaşım Saatler İçinde 890 Bin Görüntülenmeye, 39 Binden Fazla Beğeniye Ulaştı

Paylaşım Saatler İçinde 890 Bin Görüntülenmeye, 39 Binden Fazla Beğeniye Ulaştı

Assange'ın hesabından gelen mesaj sadece iki kelimeden oluşuyordu: 'I'm back.' Paylaşım, WikiLeaks'in resmi hesabının birkaç saat önce attığı 'He's back' notuna doğrudan yanıt olarak geldi. WikiLeaks'in notunun altında, örgütün X hesabından daha önce paylaştığı ve Assange'ın portresinin bir duvara işlendiği bir sokak sanatı fotoğrafı bulunuyordu.

Julian Assange'ın kişisel hesabı, Haziran 2024'te İngiltere'den ayrılıp Avustralya'ya yerleştiği günden bu yana neredeyse tamamen sessizdi. İki yılı aşkın bu aranın ardından gelen kısa mesaj, birkaç saat içinde binlerce yanıt aldı; takipçilerinin büyük kısmı paylaşımın altına destek ve 'hoş geldin' mesajları bıraktı. Paylaşımın herhangi bir açıklama, röportaj ya da yeni bir projeyle bağlantılı olup olmadığı ise şu ana kadar netlik kazanmadı.

WikiLeaks'i 2006'da Kuran Assange, ABD'nin İfşaatları Yüzünden Cezaevinde 1901 Gün Geçirdi

WikiLeaks'i 2006'da Kuran Assange, ABD'nin İfşaatları Yüzünden Cezaevinde 1901 Gün Geçirdi

Julian Paul Assange, 3 Temmuz 1971'de Avustralya'nın Townsville kentinde doğdu. Bilgisayar programcısı ve gazeteci kimliğiyle tanınan Assange, 2006'da gizli ve sansürlenmiş belgeleri yayınlamak amacıyla WikiLeaks'i kurdu. Platform, 2010'da ABD ordusunun Afganistan ve Irak'taki faaliyetlerine ilişkin yüz binlerce belgeyi ve ABD'nin diplomatik yazışmalarını (Cablegate) yayınlayarak dünya çapında tanındı; bu belgelerin kaynağı olarak eski ABD askeri istihbarat analisti Chelsea Manning gösterildi.

Aynı yıl İsveç'te hakkında açılan cinsel saldırı soruşturması -bu iddialar sonradan düşürüldü- ve ABD'ye iade edilme korkusu, Assange'ı 2012'de Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmaya itti. Yaklaşık 7 yıl büyükelçilikte kalan Assange, Ekvador'un 2019'da sığınma hakkını iptal etmesiyle İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı ve Londra'daki yüksek güvenlikli Belmarsh Cezaevi'ne gönderildi. ABD, casusluk yasası kapsamında toplam 175 yıla kadar hapis istemiyle onu yargılamak istiyordu.

Assange, Belmarsh'ta 1901 gün tutuklu kaldıktan sonra Haziran 2024'te ABD ile bir anlaşmaya vardı. Casusluk yasasını ihlal ettiği yönündeki tek bir suçlamayı kabul etti; cezası, cezaevinde çoktan geçirdiği süreye eşit sayıldı ve serbest bırakıldı. Serbest kalmasının ardından Avustralya'ya giderek ailesiyle bir araya geldi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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