ABD'nin Savaş Suçlarını İfşa Eden Wikileaks'in Kurucusu Julian Assange Serbest Kaldı!
ABD'nin Savaş Suçlarını İfşa Eden Wikileaks'in Kurucusu Julian Assange Serbest Kaldı!
Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Afganistan'da işlediği savaş suçlarını ifşa eden Wikileaks kurucusu Julian Assange, ABD ile yapılan anlaşma sonrasında özgürlüğüne kavuştu. İngiltere'de 5 yıldan fazladır bir hapishanede tutulan Assange, ülkesi Avustralya'ya döndü.
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Irak ve Afganistan'da ABD'nin işlediği savaş suçlarını ifşa eden Assange, 5 yıldan fazladır İngiltere'de bir hapishanede kalıyordu. ABD'ye iade edilmemek için büyük mücadeleler veren Assange artık özgür.
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Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange, serbest kalmasına olanak tanıyan bir anlaşmanın parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki savcıların kendisine yönelttiği suçlamaları kabul edecek.
Anlaşma gereğince İngiltere'de hapiste kaldığı sürenin karşılığında Amerika Birleşik Devletleri'nde hapse girmeyecek.
Adalet Bakanlığı mektubu, Assange'ın kendi ülkesi olan Avustralya'ya dönmesine olanak tanıdı. Haberin duyulmasından sonra Wikileaks, Assange'ın serbest kalmasını "Julian Assange özgür" başlığıyla duyurdu.
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