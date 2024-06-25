ABD'nin Savaş Suçlarını İfşa Eden Wikileaks'in Kurucusu Julian Assange Serbest Kaldı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Afganistan'da işlediği savaş suçlarını ifşa eden Wikileaks kurucusu Julian Assange, ABD ile yapılan anlaşma sonrasında özgürlüğüne kavuştu. İngiltere'de 5 yıldan fazladır bir hapishanede tutulan Assange, ülkesi Avustralya'ya döndü.