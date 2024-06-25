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ABD'nin Savaş Suçlarını İfşa Eden Wikileaks'in Kurucusu Julian Assange Serbest Kaldı!

ABD'nin Savaş Suçlarını İfşa Eden Wikileaks'in Kurucusu Julian Assange Serbest Kaldı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.06.2024 - 11:05

Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Afganistan'da işlediği savaş suçlarını ifşa eden Wikileaks kurucusu Julian Assange, ABD ile yapılan anlaşma sonrasında özgürlüğüne kavuştu. İngiltere'de 5 yıldan fazladır bir hapishanede tutulan Assange, ülkesi Avustralya'ya döndü.

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Irak ve Afganistan'da ABD'nin işlediği savaş suçlarını ifşa eden Assange, 5 yıldan fazladır İngiltere'de bir hapishanede kalıyordu. ABD'ye iade edilmemek için büyük mücadeleler veren Assange artık özgür.

Irak ve Afganistan'da ABD'nin işlediği savaş suçlarını ifşa eden Assange, 5 yıldan fazladır İngiltere'de bir hapishanede kalıyordu. ABD'ye iade edilmemek için büyük mücadeleler veren Assange artık özgür.

Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange, serbest kalmasına olanak tanıyan bir anlaşmanın parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki savcıların kendisine yönelttiği suçlamaları kabul edecek.

Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange, serbest kalmasına olanak tanıyan bir anlaşmanın parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki savcıların kendisine yönelttiği suçlamaları kabul edecek.

Söz konusu suçlamalar; Amerikan gizli belgelerini elde etmek için komplo kurmak ve ifşa etmek.

Anlaşma gereğince İngiltere'de hapiste kaldığı sürenin karşılığında Amerika Birleşik Devletleri'nde hapse girmeyecek.

Anlaşma gereğince İngiltere'de hapiste kaldığı sürenin karşılığında Amerika Birleşik Devletleri'nde hapse girmeyecek.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Assange, bazı belgeleri imzalıyor. İmza sonrasında ise kendisini ülkesine götürecek uçağa biniyor.

Adalet Bakanlığı mektubu, Assange'ın kendi ülkesi olan Avustralya'ya dönmesine olanak tanıdı. Haberin duyulmasından sonra Wikileaks, Assange'ın serbest kalmasını "Julian Assange özgür" başlığıyla duyurdu.

Adalet Bakanlığı mektubu, Assange'ın kendi ülkesi olan Avustralya'ya dönmesine olanak tanıdı. Haberin duyulmasından sonra Wikileaks, Assange'ın serbest kalmasını "Julian Assange özgür" başlığıyla duyurdu.

Eşi Sarah Assange da destek olan herkese teşekkür etti.

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