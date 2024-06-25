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Manisa'da Gece Saatlerinde Deprem, İzmir de Sallandı: AFAD 4.8, Kandilli 5 Verdi!

Manisa'da Gece Saatlerinde Deprem, İzmir de Sallandı: AFAD 4.8, Kandilli 5 Verdi!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.06.2024 - 09:33 Son Güncelleme: 25.06.2024 - 09:55

Manisa'nın Soma ilçesinde gece saatlerinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 01.36’da merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 01.36’da merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 10.24 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Yerin 10.24 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Manisa Valisi Enver Ünlü, merkez üssü Soma olan 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremi değerlendiren Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, şunları söyledi:

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremi değerlendiren Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, şunları söyledi:

'Büyükışıklar - Soma / Manisa arasında 5.0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Soma - Kırkağaç Fay Zonu'nun kuzeyinde, Büyükışıklar-Savaştepe arasında. Muhtemelen bu yörede yer alan ve Büyükışıklar'a doğru uzanan KD-GB uzanımlı kısa fayların devamında. Hasarlı binalardan uzak durunuz.'

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk canlı yayınında depremle ilgili şunları söyledi: "Buradaki deprem Marmara'daki fay kolunu etkilemez, tetiklemez. Manisa depreminin İstanbul depremini tetiklemesi söz konusu olamaz."

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk canlı yayınında depremle ilgili şunları söyledi: "Buradaki deprem Marmara'daki fay kolunu etkilemez, tetiklemez. Manisa depreminin İstanbul depremini tetiklemesi söz konusu olamaz."

Deprem anı 👇

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Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5 olarak verdi 👇

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