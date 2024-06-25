Manisa'da Gece Saatlerinde Deprem, İzmir de Sallandı: AFAD 4.8, Kandilli 5 Verdi!
Manisa'da Gece Saatlerinde Deprem, İzmir de Sallandı: AFAD 4.8, Kandilli 5 Verdi!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 01.36’da merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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Yerin 10.24 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremi değerlendiren Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, şunları söyledi:
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk canlı yayınında depremle ilgili şunları söyledi: "Buradaki deprem Marmara'daki fay kolunu etkilemez, tetiklemez. Manisa depreminin İstanbul depremini tetiklemesi söz konusu olamaz."
Deprem anı 👇
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Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5 olarak verdi 👇
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