İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'daki Burger King ve Starbucks Olayları İçin Soruşturma Açtı: Gözaltılar Başladı
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'daki Burger King ve Starbucks Olayları İçin Soruşturma Açtı: Gözaltılar Başladı
Diyarbakır'da İsrail'in Filistin'e yaptığı kanlı ve acımasız saldırıları kendine malzeme yaparak vandallık yapan bir grup Burger King ve Starbucks şubelerine girerek insanlara büyük korku vermişti. Büyük tepki çeken görüntüler sonrası 16 kişi gözaltına alındı.
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Diyarbakır'da İsrail'i protesto ettiği iddia edilen bir grup Kayapınar ilçesinde bulunan Mahabad Bulvarı'ndaki Starbucks şubesi ile Sur ilçesinde bulunan Burger King şubesine saldırmıştı.
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Tekbirler ve cihat sloganları ile insanlara korku dolu anlar yaşatan grup için, tepkilerin ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti.
Geçen cumartesi günü yaşandığı açıklanan olayla ilgili 16 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu.
Burger King ve Starbucks şubesinde yaşanan korku dolu anlar 👇
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