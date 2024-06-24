İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'daki Burger King ve Starbucks Olayları İçin Soruşturma Açtı: Gözaltılar Başladı

Diyarbakır'da İsrail'in Filistin'e yaptığı kanlı ve acımasız saldırıları kendine malzeme yaparak vandallık yapan bir grup Burger King ve Starbucks şubelerine girerek insanlara büyük korku vermişti. Büyük tepki çeken görüntüler sonrası 16 kişi gözaltına alındı.