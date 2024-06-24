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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'daki Burger King ve Starbucks Olayları İçin Soruşturma Açtı: Gözaltılar Başladı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'daki Burger King ve Starbucks Olayları İçin Soruşturma Açtı: Gözaltılar Başladı

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.06.2024 - 15:42

Diyarbakır'da İsrail'in Filistin'e yaptığı kanlı ve acımasız saldırıları kendine malzeme yaparak vandallık yapan bir grup Burger King ve Starbucks şubelerine girerek insanlara büyük korku vermişti. Büyük tepki çeken görüntüler sonrası 16 kişi gözaltına alındı. 

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Diyarbakır'da İsrail'i protesto ettiği iddia edilen bir grup Kayapınar ilçesinde bulunan Mahabad Bulvarı'ndaki Starbucks şubesi ile Sur ilçesinde bulunan Burger King şubesine saldırmıştı.

Diyarbakır'da İsrail'i protesto ettiği iddia edilen bir grup Kayapınar ilçesinde bulunan Mahabad Bulvarı'ndaki Starbucks şubesi ile Sur ilçesinde bulunan Burger King şubesine saldırmıştı.

Tekbirler ve cihat sloganları ile insanlara korku dolu anlar yaşatan grup için, tepkilerin ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Tekbirler ve cihat sloganları ile insanlara korku dolu anlar yaşatan grup için, tepkilerin ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Geçen cumartesi günü yaşandığı açıklanan olayla ilgili 16 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Geçen cumartesi günü yaşandığı açıklanan olayla ilgili 16 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şunlar denildi: 

“22 Haziran 2024 Cumartesi günü Diyarbakır Sur ve Kayapınar ilçelerinde iki ayrı işletmeye giren 16 şahsın işlemleri Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılmaktadır. Bugün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceklerdir.”

Burger King ve Starbucks şubesinde yaşanan korku dolu anlar 👇

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