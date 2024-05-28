Ünlü İsimler İsrail'in Refah'taki Çadır Kent Saldırısına Tepkisiz Kalmadı!
Ünlü İsimler İsrail'in Refah'taki Çadır Kent Saldırısına Tepkisiz Kalmadı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şeyma Subaşı
Farah Zeynep Abdullah
Danla Bilic
Gülben Ergen
Zeynep Bastık
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ezgi Mola
Gülşen
Yasemin Kay Allen
Haluk Levent
Şükran Ovalı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Demet Akalın
Damla Ersubaşı
Acun Ilıcalı
Fahriye Evcen
Somer Sivrioğlu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hadise
Ersin Arıcı
Burak Özçivit
Hülya Avşar
Hande Yener
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın