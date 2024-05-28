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Ünlü İsimler İsrail'in Refah'taki Çadır Kent Saldırısına Tepkisiz Kalmadı!

Ünlü İsimler İsrail'in Refah'taki Çadır Kent Saldırısına Tepkisiz Kalmadı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
28.05.2024 - 16:09

İsrail savaş uçaklarının geçtiğimiz akşam Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan Refah kentindeki Filistinlilerin yaşadığı çadırlara hava saldırısı düzenledi. Adeta insanlık dramının yaşandığı bölgede ölü sayısı artarken ünlüler dünyası da ayağa kalktı!

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Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı

Farah Zeynep Abdullah

Farah Zeynep Abdullah

Danla Bilic

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Gülben Ergen

Gülben Ergen
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Zeynep Bastık

Zeynep Bastık
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Ezgi Mola

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Haluk Levent
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Şükran Ovalı

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Somer Sivrioğlu

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Ersin Arıcı

Ersin Arıcı

Burak Özçivit

Burak Özçivit

Hülya Avşar

Hülya Avşar

Hande Yener

Hande Yener
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