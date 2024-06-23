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Korku Dolu Anlar! Diyarbakır'da Tekbir Getirerek Burger King ve Starbucks Şubesine Saldırı!

Korku Dolu Anlar! Diyarbakır'da Tekbir Getirerek Burger King ve Starbucks Şubesine Saldırı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.06.2024 - 13:07

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde İsrail'i protesto ettiği iddia edilen bir grup önce bir hamburger zincirinin şubesine ardından ise Starbucks'a daldı.

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Diyarbakır'da İsrail'i protesto ettiği iddia edilen bir grup Kayapınar ilçesinde bulunan Mahabad Bulvarı'ndaki Starbucks şubesi ile Sur ilçesinde bulunan Burger King şubesine saldırdı.

Diyarbakır'da İsrail'i protesto ettiği iddia edilen bir grup Kayapınar ilçesinde bulunan Mahabad Bulvarı'ndaki Starbucks şubesi ile Sur ilçesinde bulunan Burger King şubesine saldırdı.

Şeriat sloganları atan ve tekbir getiren grup korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Şeriat sloganları atan ve tekbir getiren grup korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Müşteriler korku içinde olay yerinden kaçışırken, sosyal medyada da o anlara büyük tepki geldi. Şikayet sonrası olay yerine polis ekipleri de geldi.

Müşteriler korku içinde olay yerinden kaçışırken, sosyal medyada da o anlara büyük tepki geldi. Şikayet sonrası olay yerine polis ekipleri de geldi.

İşte o anlar 👇

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