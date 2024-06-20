'Kıyma' ve 'Sıfır Bir' Dizisi Oyuncusu Cengo'ya Sette Açılan Ateşte 'Daltonlar Çetesi' Detayı!

'Sıfır Bir' dizisinin final yapmasının ardından Blu TV'de yayınlanmaya başlayan 'Kıyma' dizisinin İstanbul Kartal'daki setine dün silahlı saldırı düzenlenmişti. 'Cengo' olarak bilinen Cengiz Yurdutek'in hedef alındığı iddia edilen saldırının Daltonlar Çetesi ile bağlantılı olabileceği de öne sürülüyor.

Kaynak: Gazete Duvar