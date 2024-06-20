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'Kıyma' ve 'Sıfır Bir' Dizisi Oyuncusu Cengo'ya Sette Açılan Ateşte 'Daltonlar Çetesi' Detayı!

'Kıyma' ve 'Sıfır Bir' Dizisi Oyuncusu Cengo'ya Sette Açılan Ateşte 'Daltonlar Çetesi' Detayı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.06.2024 - 17:30

'Sıfır Bir' dizisinin final yapmasının ardından Blu TV'de yayınlanmaya başlayan 'Kıyma' dizisinin İstanbul Kartal'daki setine dün silahlı saldırı düzenlenmişti. 'Cengo' olarak bilinen  Cengiz Yurdutek'in hedef alındığı iddia edilen saldırının Daltonlar Çetesi ile bağlantılı olabileceği de öne sürülüyor. 

Kaynak: Gazete Duvar

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre, merminin başını sıyırması sonucu ölümden dönen Cengiz Yurdutek'e yapılan saldırıyı 'Daltonlar' olarak bilinen çeteye yakın hesaplar TikTok'tan yaptıkları paylaşımlarla üstlenmeye başladı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, merminin başını sıyırması sonucu ölümden dönen Cengiz Yurdutek'e yapılan saldırıyı 'Daltonlar' olarak bilinen çeteye yakın hesaplar TikTok'tan yaptıkları paylaşımlarla üstlenmeye başladı.

İddiaya göre Cengiz Yurdutek, yine Daltonlar tarafından Fransa'da öldürüldüğü ileri sürülen çete lideri Halil Ay'a yakınlığı ve cenazesine katılması nedeniyle hedef alındı.

İddiaya göre Cengiz Yurdutek, yine Daltonlar tarafından Fransa'da öldürüldüğü ileri sürülen çete lideri Halil Ay'a yakınlığı ve cenazesine katılması nedeniyle hedef alındı.

Saldırı sonrası paylaşımlar yapan hesapların bir diğer SıfırBir oyuncusu Burak Akyüz’ü de hedef gösterdiği belirtiliyor.

Saldırı sonrası paylaşımlar yapan hesapların bir diğer SıfırBir oyuncusu Burak Akyüz’ü de hedef gösterdiği belirtiliyor.

Sete ateş açan B.G. ile S.Y. de adresleri belirlendikten sonra bugün yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G ile S.Y çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sete ateş açan B.G. ile S.Y. de adresleri belirlendikten sonra bugün yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G ile S.Y çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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