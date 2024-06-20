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Şoke Eden Öneri Ortaya Çıktı: Türkiye'de Bahşişten Vergi mi Alınacak?

Şoke Eden Öneri Ortaya Çıktı: Türkiye'de Bahşişten Vergi mi Alınacak?

vergi Bahşiş
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.06.2024 - 15:23

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bahşişlerden yüzde 10 vergi alınması için çalışma başlattığı bildiriliyor. 

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Türkiye'de Mehmet Şimşek'le birlikte ekonomide rasyonel politikalara dönüş yaşanırken, geride bıraktığımız yılların deneysel ekonomi politikalarının yükü ağır vergiler olarak geri dönüyor.

Türkiye'de Mehmet Şimşek'le birlikte ekonomide rasyonel politikalara dönüş yaşanırken, geride bıraktığımız yılların deneysel ekonomi politikalarının yükü ağır vergiler olarak geri dönüyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı, son olarak hizmet sektöründe çalışanlara bırakılan bahşişlerin vergilendirilmesine yönelik yeni bir öneride bulundu.

Gelir İdaresi Başkanlığı, son olarak hizmet sektöründe çalışanlara bırakılan bahşişlerin vergilendirilmesine yönelik yeni bir öneride bulundu.

Öneriye göre, bahşişler işveren tarafından ayrı bir hesapta toplanacak ve yüzde 10'luk bir vergiye tabi tutulacak.

Öneriye göre, bahşişler işveren tarafından ayrı bir hesapta toplanacak ve yüzde 10'luk bir vergiye tabi tutulacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı'na göre, bahşiş gelirlerin vergilendirilmesi yoluyla devlet gelirleri artırılacak ve kayıt dışı ekonominin önüne geçilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı'na göre, bahşiş gelirlerin vergilendirilmesi yoluyla devlet gelirleri artırılacak ve kayıt dışı ekonominin önüne geçilecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlarda tartışalım 👇

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