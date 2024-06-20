Şoke Eden Öneri Ortaya Çıktı: Türkiye'de Bahşişten Vergi mi Alınacak?
Şoke Eden Öneri Ortaya Çıktı: Türkiye'de Bahşişten Vergi mi Alınacak?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bahşişlerden yüzde 10 vergi alınması için çalışma başlattığı bildiriliyor.
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Türkiye'de Mehmet Şimşek'le birlikte ekonomide rasyonel politikalara dönüş yaşanırken, geride bıraktığımız yılların deneysel ekonomi politikalarının yükü ağır vergiler olarak geri dönüyor.
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Gelir İdaresi Başkanlığı, son olarak hizmet sektöründe çalışanlara bırakılan bahşişlerin vergilendirilmesine yönelik yeni bir öneride bulundu.
Öneriye göre, bahşişler işveren tarafından ayrı bir hesapta toplanacak ve yüzde 10'luk bir vergiye tabi tutulacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı'na göre, bahşiş gelirlerin vergilendirilmesi yoluyla devlet gelirleri artırılacak ve kayıt dışı ekonominin önüne geçilecek.
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