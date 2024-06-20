Londra'dan Yatırımcılara Mesaj: Ekonominin Patronu Mehmet Şimşek, Tek Haneli Enflasyon İçin Tarih Verdi
Londra'dan Yatırımcılara Mesaj: Ekonominin Patronu Mehmet Şimşek, Tek Haneli Enflasyon İçin Tarih Verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen enflasyonun gelecek yıl 10'lu seviyelere, 2026'da ise tek haneye düşebileceğini söyledi.
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Türkiye, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yönetiminde hızla artan enflasyonu düşürmek için son dönemde oldukça sıkı bir ekonomi politikası izliyor.
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Özellikle vergi artışları ve alım gücündeki kayıp nedeniyle yeni ekonomi yönetimine tepkiler artarken, enflasyon son olarak mayıs ayında yüzde 75'in üstünde gelmişti.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası görevi devralan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün tek haneli enflasyona dönüş için tarih verdi.
Reuters'ın haberine göre, Londra'da Chatham House düşünce kuruluşunun düzenlediği bir etkinlikte konuşan Şimşek şunları söyledi: 👇
"Enflasyon bu yıl düşük 40'lı ya da yüksek 30'lu seviyelere inebilir. Gelecek yıl orta onlu seviyelere ve bir sonraki yıl da tek haneli seviyelere gerileyebilir."
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Türkiye'de enflasyonun son 1 yıllık değişimi 👇
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