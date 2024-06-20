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Kredi Kartı Düzenlemesi: Limitler Düşürülecek, Taksitler Sınırlandırılacak!

Kredi Kartı Düzenlemesi: Limitler Düşürülecek, Taksitler Sınırlandırılacak!

Kredi Kartı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.06.2024 - 11:29

Ekonomide gerçekçi politikalara dönüş sonrası sıkılaşma adımları hemen her alanda etkisini göstermeye başladı. Ekono­mi yönetiminin önümüzdeki günlerde kredi kartları için de bazı adımlar atacağı konuşuluyor. Buna göre kart limitleri ve taksit sayılarında düşüş bekleniyor. 

Kaynak: Dünya Gazetesi

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Dünya Gazetesi'nden Birol Bozkurt'un aktardığına göre, ekonomi yönetiminin sıradaki düzenlemesi kredi kartları için gelebilir.

Dünya Gazetesi'nden Birol Bozkurt'un aktardığına göre, ekonomi yönetiminin sıradaki düzenlemesi kredi kartları için gelebilir.

Kaynak

Uzmanlar, mayıs ayında yüzde 75’i geçen enflasyonun kredi kartı harcamalarındaki artışın temel sebebi olduğunu savunuyor.

Uzmanlar, mayıs ayında yüzde 75’i geçen enflasyonun kredi kartı harcamalarındaki artışın temel sebebi olduğunu savunuyor.

Merkez Bankası'nın mart ayında kredi kartındaki nakit avans faizlerinin yükseltilmesine yönelik attığı adım da kart kullanımında herhangi bir düşüş meydana getiremedi.

Mayıs ayı itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 123,1 milyon adet. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yapması beklenen düzenlemede ise iki önemli adım var.

Mayıs ayı itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 123,1 milyon adet. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yapması beklenen düzenlemede ise iki önemli adım var.

Düzenlemeye ilişkin sızan ilk bilgilere göre, kartını yeni kullanmaya başlayanlara limit; aylık gelirinin 4 katı olarak belirlenecek. Uzun süredir kart kullan ve düzenli ödeme yapanlar için ise maaş ve yan gelirlerinin toplamının 8 katı bir limit söz konusu olacak.

Düzenlemeye ilişkin sızan ilk bilgilere göre, kartını yeni kullanmaya başlayanlara limit; aylık gelirinin 4 katı olarak belirlenecek. Uzun süredir kart kullan ve düzenli ödeme yapanlar için ise maaş ve yan gelirlerinin toplamının 8 katı bir limit söz konusu olacak.

Düzenlemeden taksitli alışverişlerin de nasibini alacağı beklentisi oldukça güçlü. Kredi kartına yapılan taksit sayısının düşürülmesi beklenirken, hangi ürün için ne kadar bir taksit sınırlaması geleceği ise şu an için belirsiz.

Düzenlemeden taksitli alışverişlerin de nasibini alacağı beklentisi oldukça güçlü. Kredi kartına yapılan taksit sayısının düşürülmesi beklenirken, hangi ürün için ne kadar bir taksit sınırlaması geleceği ise şu an için belirsiz.

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