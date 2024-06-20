Kredi Kartı Düzenlemesi: Limitler Düşürülecek, Taksitler Sınırlandırılacak!

Ekonomide gerçekçi politikalara dönüş sonrası sıkılaşma adımları hemen her alanda etkisini göstermeye başladı. Ekono­mi yönetiminin önümüzdeki günlerde kredi kartları için de bazı adımlar atacağı konuşuluyor. Buna göre kart limitleri ve taksit sayılarında düşüş bekleniyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi