Dünyaca Ünlü İngiliz Banka Barclays'ten Dikkat Çeken Dolar/TL Tahmini: "Değer Kaybına İzin Verilebilir"

Seçim sonrası yatay bir seyir izleyen dolar/TL kurunda son günlerde yukarı yönlü bir ivme var. Yabancı analistler de TL'de kontrollü değer kaybı olabileceğini öngörüyor. Dünyaca ünlü İngiliz banka Barclays'in analistleri, Türk Lirası'nda yaz aylarında belli oranda değer kaybına izin verilebileceğini savundu.