Dünyaca Ünlü İngiliz Banka Barclays'ten Dikkat Çeken Dolar/TL Tahmini: "Değer Kaybına İzin Verilebilir"
Dünyaca Ünlü İngiliz Banka Barclays'ten Dikkat Çeken Dolar/TL Tahmini: "Değer Kaybına İzin Verilebilir"
Seçim sonrası yatay bir seyir izleyen dolar/TL kurunda son günlerde yukarı yönlü bir ivme var. Yabancı analistler de TL'de kontrollü değer kaybı olabileceğini öngörüyor. Dünyaca ünlü İngiliz banka Barclays'in analistleri, Türk Lirası'nda yaz aylarında belli oranda değer kaybına izin verilebileceğini savundu.
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Barclays ekonomistlerine göre, yaz ayları boyunca Türkiye'de ekonomi yönetimi, Türk Lirası'nda değer kaybına izin verebilir.
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Barclays ekonomistleri, çarşamba günü yayınladıkları bir notta dolar/TL kuruna ilişkin şu öngörülerini paylaştı: 👇
"Yetkililerin yaz boyunca TL'nin bir miktar zayıflamasına izin vermesini bekliyoruz, zira sabit döviz kurunun uzun süre korunması cari açığın genişlemesi riskini doğuracaktır. Yine de TL'nin önümüzdeki çeyrekte daha iyi performans göstermesini bekliyoruz."
TL mayıs ayında dolar karşısında yüzde 0,4 değer kazandıktan sonra haziran ayının ilk bölümünde dar bantta hareket etmişti. Bayram nedeniyle piyasalar kapalı olsa da dolar/TL kuru bugün yurt dışı işlemlerin etkisiyle 32,56 seviyesinden işlem gördü.
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