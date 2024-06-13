Çocuğunu İstismar Edenlerin Evini Yakan Annenin İfadesi Ortaya Çıktı: "Dayanamıyordum"
Çocuğunu İstismar Edenlerin Evini Yakan Annenin İfadesi Ortaya Çıktı: "Dayanamıyordum"
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Halk TV'den Seyhan Avşar'ın ortaya çıkardığı kan donduran olay, dün ülke gündemini sarsmıştı.
Annenin, şikayet ve tutuklamalar sonrası öfkesinin geçmediği ve taşınmak için mahalleye geri döndüğü sırada gece 04.00 sularında iki istismarcının evini eline benzin bidonu alarak yaktığı öğrenildi. Oğlunu istismar eden kişilerin kahvesine de giden anne N.A. orayı da yıkıp döktü.
Acılı anne N.A. bir gece nezarette tutulduktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi. Yaktığı evlerde insanların olması nedeniyle “Kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan şimdi ise bir sanık.
N.A. yaşadıklarını ise şu sözlerle anlattı: “6 Haziran günü evimi toplamaya gittim. Ama çok kötüydüm. Dayanamıyordum. Elime benzin alıp evleri yaktım. Ben yandım onlarda yansın istedim. Ama sanık oldum. Kafam yerinde değildi. Delirmiştim. Halen kendimde değilim.”
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