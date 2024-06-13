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Çocuğunu İstismar Edenlerin Evini Yakan Annenin İfadesi Ortaya Çıktı: "Dayanamıyordum"

Çocuğunu İstismar Edenlerin Evini Yakan Annenin İfadesi Ortaya Çıktı: "Dayanamıyordum"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.06.2024 - 11:35

İzmir’in Narlıdere ilçesinde 13 yaşındaki bir erkek çocuğunun onlarca kişinin istismarına uğradığı ortaya çıkmıştı. 

İstismara uğrayan çocuğun annesi ise istismarcılardan ikisinin evini ateşe verdi ve sanık sandalyesine oturtuldu. 

İşte o acılı annenin ifadesi de ortaya çıktı. 

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Halk TV'den Seyhan Avşar'ın ortaya çıkardığı kan donduran olay, dün ülke gündemini sarsmıştı.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın ortaya çıkardığı kan donduran olay, dün ülke gündemini sarsmıştı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir anne, mahallede çocuğunu istismar eden kişilerin evlerini eline benzin kovasını alarak ateşe vermişti. Detaylar için buyrunuz 👇

Annenin, şikayet ve tutuklamalar sonrası öfkesinin geçmediği ve taşınmak için mahalleye geri döndüğü sırada gece 04.00 sularında iki istismarcının evini eline benzin bidonu alarak yaktığı öğrenildi. Oğlunu istismar eden kişilerin kahvesine de giden anne N.A. orayı da yıkıp döktü.

Annenin, şikayet ve tutuklamalar sonrası öfkesinin geçmediği ve taşınmak için mahalleye geri döndüğü sırada gece 04.00 sularında iki istismarcının evini eline benzin bidonu alarak yaktığı öğrenildi. Oğlunu istismar eden kişilerin kahvesine de giden anne N.A. orayı da yıkıp döktü.

Acılı anne N.A. bir gece nezarette tutulduktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi. Yaktığı evlerde insanların olması nedeniyle “Kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan şimdi ise bir sanık.

Acılı anne N.A. bir gece nezarette tutulduktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi. Yaktığı evlerde insanların olması nedeniyle “Kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan şimdi ise bir sanık.

N.A. yaşadıklarını ise şu sözlerle anlattı: “6 Haziran günü evimi toplamaya gittim. Ama çok kötüydüm. Dayanamıyordum. Elime benzin alıp evleri yaktım. Ben yandım onlarda yansın istedim. Ama sanık oldum. Kafam yerinde değildi. Delirmiştim. Halen kendimde değilim.”

N.A. yaşadıklarını ise şu sözlerle anlattı: “6 Haziran günü evimi toplamaya gittim. Ama çok kötüydüm. Dayanamıyordum. Elime benzin alıp evleri yaktım. Ben yandım onlarda yansın istedim. Ama sanık oldum. Kafam yerinde değildi. Delirmiştim. Halen kendimde değilim.”
www.ilerihaber.org

Haberin gündem olmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da davanın takipçisi olacağını duyurdu. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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