Sinan Ateş’in Ablasını Takip Edenler Ülkü Ocakları Üyesi Çıktı! Ayşe Ateş'ten Semih Yalçın'a Sert Sözler!
Sinan Ateş’in Ablasını Takip Edenler Ülkü Ocakları Üyesi Çıktı! Ayşe Ateş'ten Semih Yalçın'a Sert Sözler!
Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş'in Ülkü Ocakları üyeleri tarafından takip edildiğini ortaya çıkması sonrası ortalık yine karıştı. Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’a oludukça sert tepki gösterdi.
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MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2023'te Ankara’nın Çankaya ilçesindeki evinden çıkarken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti.
Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş ise dün Bursa’da Ülkü Ocakları mensubu birden fazla kişi tarafından takip edildiğini öne sürerek şikayetçi oldu.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ise olayın ardından sosyal medya hesabından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’a tepki gösterdi.
Ayşe Ateş ise Selma Ateş’in takip edilmesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ı alıntılayarak sosyal medya hesabından şunları yazdı: 👇
"Ey Semih Yalçın! Daha bu akşam bardağını yudumlarken göbeğini kaşıyarak yazdığın açıklamada ‘Bize iftira atıyorlar. Tiyatro. Senaryo. Yalan. İftira’ diyordun. Bak, şimdi ne oldu. Bursa Ülkü Ocakları mensupları Selma Ateş Abla’yı takip ederken yakayı ele verdi. Senin mum yatsıya kadar bile dayanamadı"
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Ayşe Ateş'in paylaşımının tamamı 👇
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