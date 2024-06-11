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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in Eşi Ayşe Ateş ve Çocuklarıyla Görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in Eşi Ayşe Ateş ve Çocuklarıyla Görüştü!

Recep Tayyip Erdoğan
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.06.2024 - 20:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle yaptığı görüşmenin ardından Ayşe Ateş ve Sinan Ateş’in çocukları Banuçiçek ve Bengisu ile birlikte fotoğraf çektirdi. 

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MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2023'te Ankara’nın Çankaya ilçesindeki evinden çıkarken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti.

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2023'te Ankara’nın Çankaya ilçesindeki evinden çıkarken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin konuştuğu suikastle ilgili birçok platformda gündem olan açıklamalar yapan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi.

Türkiye'nin konuştuğu suikastle ilgili birçok platformda gündem olan açıklamalar yapan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi.

Ayşe Ateş daha önce Sinan Ateş’in iddianamesiyle ilgili olarak, “İddianame adı verilen içi boş kağıt parçasının kabul edildiğini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım” diyerek tepki göstermişti.

Erdoğan, Ayşe Ateş'i bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yaptığı görüşmenin ardından kabul etti.

Erdoğan, Ayşe Ateş'i bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yaptığı görüşmenin ardından kabul etti.

Görüşmede Sinan ve Ayşe Ateş'in kızları Bengisu ve Banuçiçek Ateş de yer aldı.

Görüşmede Sinan ve Ayşe Ateş'in kızları Bengisu ve Banuçiçek Ateş de yer aldı.

Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin dava 1 Temmuz’da başlayacak. Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada 22 tutuklu hakkında tasarlayarak adam öldürme suçlamasıyla yargılanacak.

Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin dava 1 Temmuz’da başlayacak. Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada 22 tutuklu hakkında tasarlayarak adam öldürme suçlamasıyla yargılanacak.

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