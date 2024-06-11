18 Yıl Sonra Bir İlk Olan Ziyarette Dikkat Çeken Detaylar: Erdoğan, Özel'le CHP Genel Merkezi'nde Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl sonra ilk kez CHP Genel Merkezi'ne ziyaretti bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ı kapıda karşılarken, devlet krizine karşına Cumhurbaşkanı için özel oda hazırlandı ve genel merkeze forslu bayrak çekildi. Görüşme toplam bir buçuk saat sürdü.