18 Yıl Sonra Bir İlk Olan Ziyarette Dikkat Çeken Detaylar: Erdoğan, Özel'le CHP Genel Merkezi'nde Görüştü
18 Yıl Sonra Bir İlk Olan Ziyarette Dikkat Çeken Detaylar: Erdoğan, Özel'le CHP Genel Merkezi'nde Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl sonra ilk kez CHP Genel Merkezi'ne ziyaretti bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ı kapıda karşılarken, devlet krizine karşına Cumhurbaşkanı için özel oda hazırlandı ve genel merkeze forslu bayrak çekildi. Görüşme toplam bir buçuk saat sürdü.
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Siyasette normalleşme ikliminin hakim olmasıyla birlikte; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim sürecinin ardından 2 Mayıs'ta AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti.
Görüşmeden 40 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulundu. Özel, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne gelen Erdoğan'ı kapıda karşıladı.
Erdoğan'ın en son 2006'da CHP Genel Merkezi’nin açılışının ardından dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulunmuştu.
Görüşmeye 20 dakika kala protokol gereği CHP Genel Merkezi önüne Cumhurbaşkanlığı forslu Türk Bayrağı asıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel ile görüştüğü esnada bir devlet krizi yaşanması ihtimaline karşı Erdoğan'ın kullanması için CHP Genel Merkezi'nde özel bir oda hazırlandı.
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