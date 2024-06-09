Ankara Valiliği'nden Açıklama: Kuduz Köpekler Ankara'ya mı Getirildi?
Ankara Valiliği'nden Açıklama: Kuduz Köpekler Ankara'ya mı Getirildi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Köpekvelisi isimli bir sosyal medya kullanıcının, Şanlıurfa Siverek'te bulunan hayvan barınağından 35 köpeği Ankara'ya taşıması sonrası ortaya atılan, "Kuduz Köpekler Ankara'ya taşındı" iddiası ortalığı karıştırmıştı.
Kötü şartlar iddiasıyla Şanlıurfa'dan taşınan köpeklerin kuduz karantinası ilan edilen alanda bulunduğu yönündeki paylaşımlar sonrası ise Ankara Valiliği de harekete geçti.
Ankara Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada paylaşımların ihbar kabul edilerek tüm birimlerin teyakkuza geçirildiği belirtildi.
Ankara Valiliği tarafından 'Kuduz köpekler taşındı' iddiaları için yapılan açıklama 👇
AK Parti'nin sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi bir süredir gündemin en öne çıkan olayları arasında yer alıyordu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın