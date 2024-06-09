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Ankara Valiliği'nden Açıklama: Kuduz Köpekler Ankara'ya mı Getirildi?

Ankara Valiliği'nden Açıklama: Kuduz Köpekler Ankara'ya mı Getirildi?

Kuduz
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.06.2024 - 00:24

Ankara Valiliği, 'kuduz taşıyan köpeklerin' şehre getirildiği iddiaları sonrası  tüm birimlerin teyakkuza geçirildiğini duyurdu. 

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Köpekvelisi isimli bir sosyal medya kullanıcının, Şanlıurfa Siverek'te bulunan hayvan barınağından 35 köpeği Ankara'ya taşıması sonrası ortaya atılan, "Kuduz Köpekler Ankara'ya taşındı" iddiası ortalığı karıştırmıştı.

Köpekvelisi isimli bir sosyal medya kullanıcının, Şanlıurfa Siverek'te bulunan hayvan barınağından 35 köpeği Ankara'ya taşıması sonrası ortaya atılan, "Kuduz Köpekler Ankara'ya taşındı" iddiası ortalığı karıştırmıştı.

Kötü şartlar iddiasıyla Şanlıurfa'dan taşınan köpeklerin kuduz karantinası ilan edilen alanda bulunduğu yönündeki paylaşımlar sonrası ise Ankara Valiliği de harekete geçti.

Kötü şartlar iddiasıyla Şanlıurfa'dan taşınan köpeklerin kuduz karantinası ilan edilen alanda bulunduğu yönündeki paylaşımlar sonrası ise Ankara Valiliği de harekete geçti.

Ankara Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada paylaşımların ihbar kabul edilerek tüm birimlerin teyakkuza geçirildiği belirtildi.

Ankara Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada paylaşımların ihbar kabul edilerek tüm birimlerin teyakkuza geçirildiği belirtildi.

Ankara Valiliği tarafından 'Kuduz köpekler taşındı' iddiaları için yapılan açıklama 👇

Ankara Valiliği tarafından 'Kuduz köpekler taşındı' iddiaları için yapılan açıklama 👇

AK Parti'nin sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi bir süredir gündemin en öne çıkan olayları arasında yer alıyordu.

AK Parti'nin sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi bir süredir gündemin en öne çıkan olayları arasında yer alıyordu.

Teklife göre, sokak hayvanları için İngiltere modeline benzer bir yöntem hayata geçirilecek. Sokak köpekleri önce sahiplendirilmeye çalışılacak. Bunun için 30 gün süre tanınacak. Bu süre zarfında sahiplenilmeyen köpekler itlaf edilecek.

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