10 Ortak Madde: Dünyada Sokak Köpekleri İçin Nasıl Hukuki Düzenlemeler Yapıldı?

Sahiplenilmeyen sokak köpeklerinin öldürülmesiyle ilgili yasa tasarısı Türkiye'de tartışmaların merkezine yerleşmiş durumda.

Avukat Gönenç Gürkaynak, sokak köpekleri ile ilgili dünyadaki hukuki düzenlemeleri inceledi ve mevzuatta ana odak haline gelen 10 maddeyi derledi.