Sokak Köpeklerinin Öldürülmesine İlişkin AK Parti'den Yeni Açıklama: "İngiltere Modeli Israrımız Yok"

Sokak hayvanlarıyla ilgili olarak yapılması planlanan düzenlemede gündeme gelen İngiltere modeli, her belediyenin, barınaklarındaki kapasite kadar köpeğin fotoğrafını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanı yayınlamasını kapsıyor.

Buna göre her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün boyunca bekleniyor. 30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpek uyutuluyor.

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