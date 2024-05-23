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Sokak Köpeklerinin Öldürülmesine İlişkin AK Parti'den Yeni Açıklama: "İngiltere Modeli Israrımız Yok"

Sokak Köpeklerinin Öldürülmesine İlişkin AK Parti'den Yeni Açıklama: "İngiltere Modeli Israrımız Yok"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.05.2024 - 17:56

30 gün içinde sahiplenilmeyen sokak köpeklerinin iğneyle öldürülmesini içeren yeni tasarıya tepkiler büyüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sokak köpeği sorunu konusunda geri adım atmayacaklarını ancak İngiltere modeli konusunda ısrarcı da olmadıklarını söyledi. 

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AK Parti'nin sokak hayvanlarının 30 gün içinde sahiplenilmemesi halinde 'uyutularak' yani enjeksiyonla öldürülmesine ilişkin yasal düzenleme hazırlığı Meclis’e gelmeden büyük tartışmalar yaratmıştı.

AK Parti'nin sokak hayvanlarının 30 gün içinde sahiplenilmemesi halinde 'uyutularak' yani enjeksiyonla öldürülmesine ilişkin yasal düzenleme hazırlığı Meclis’e gelmeden büyük tartışmalar yaratmıştı.

Kanun teklifinin meclisteki sürecini Rolex marka saati ile sık sık gündem olan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu yürütecek.

Kanun teklifinin meclisteki sürecini Rolex marka saati ile sık sık gündem olan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu yürütecek.

Yenişehirlioğlu, TBMM'de gazetecilerle yaptığı sohbette, konuyla ilgili önümüzdeki hafta muhalefet partilerini ziyaret edeceğini söyledi.

Yenişehirlioğlu, TBMM'de gazetecilerle yaptığı sohbette, konuyla ilgili önümüzdeki hafta muhalefet partilerini ziyaret edeceğini söyledi.

Bahadir Yenişehirlioğlu, sokak köpekleri için tepkilere neden olan İngiltere modelinin henüz kesinleşmediğini vurgulayarak, "İlla İngiltere modeli olacak diye bir modelden söz etmiyoruz" dedi.

Bahadir Yenişehirlioğlu, sokak köpekleri için tepkilere neden olan İngiltere modelinin henüz kesinleşmediğini vurgulayarak, "İlla İngiltere modeli olacak diye bir modelden söz etmiyoruz" dedi.

Bahadir Yenişehirlioğlu şu açıklamaları yaptı: 

“Saldırgan sokak hayvanlarının binlerce mağduru var. Siyaset, halkın taleplerini karşılamakla yükümlü. Bu konuda mutlaka adım atacağız. Bakanlıklar çok detaylı bir çalışma yürütüyor. 

Dört bakanlık var. Tarım, içişleri, sağlık ve çevre şehircilik iklim değişikliği bakanlıkları bu konuda çalışmalar yürütüyor. Muhalefet desteği alınacak. 10-15 gün içinde çalışmaların sona ermesini bekliyoruz. 

Bu çalışmalar veri haline gelecek ve raporlaştırılarak sonra komisyona, sonrasında da Genel Kurul'a gelecek. Meclis kapanmadan da teklifin gelmesini bekliyoruz.' 

Sokak köpekleri için gündeme gelen İngiltere Modelli Nedir?

Sokak köpekleri için gündeme gelen İngiltere Modelli Nedir?

Sokak hayvanlarıyla ilgili olarak yapılması planlanan düzenlemede gündeme gelen İngiltere modeli, her belediyenin, barınaklarındaki kapasite kadar köpeğin fotoğrafını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanı yayınlamasını kapsıyor.

Buna göre her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün boyunca bekleniyor. 30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpek uyutuluyor. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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