Sokak Köpeklerinin Öldürülmesine İlişkin AK Parti'den Yeni Açıklama: "İngiltere Modeli Israrımız Yok"
Sokak Köpeklerinin Öldürülmesine İlişkin AK Parti'den Yeni Açıklama: "İngiltere Modeli Israrımız Yok"
30 gün içinde sahiplenilmeyen sokak köpeklerinin iğneyle öldürülmesini içeren yeni tasarıya tepkiler büyüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sokak köpeği sorunu konusunda geri adım atmayacaklarını ancak İngiltere modeli konusunda ısrarcı da olmadıklarını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
AK Parti'nin sokak hayvanlarının 30 gün içinde sahiplenilmemesi halinde 'uyutularak' yani enjeksiyonla öldürülmesine ilişkin yasal düzenleme hazırlığı Meclis’e gelmeden büyük tartışmalar yaratmıştı.
Kanun teklifinin meclisteki sürecini Rolex marka saati ile sık sık gündem olan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu yürütecek.
Yenişehirlioğlu, TBMM'de gazetecilerle yaptığı sohbette, konuyla ilgili önümüzdeki hafta muhalefet partilerini ziyaret edeceğini söyledi.
Bahadir Yenişehirlioğlu, sokak köpekleri için tepkilere neden olan İngiltere modelinin henüz kesinleşmediğini vurgulayarak, "İlla İngiltere modeli olacak diye bir modelden söz etmiyoruz" dedi.
Sokak köpekleri için gündeme gelen İngiltere Modelli Nedir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın