Trabzon’da Vahşet Kamerada: Yavru Kediyi Tekmeleyerek Öldürdü!
Trabzon’da Vahşet Kamerada: Yavru Kediyi Tekmeleyerek Öldürdü!
Trabzon’un Of ilçesinde bir kişi, yavru bir kediyi defalarca tekme atarak öldürdü. Cep telefonu ile kaydedilen görüntüler sonrası saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Olay, dün akşam saatlerinde Of ilçesine bağlı İrfanlı Mahallesi’ndeki Kalyon mevkisinde meydana geldi.
Saldırgan ardından ayağıyla ezdiği kediyi öldürdü. Bir süre çevredeki istinat duvarı üzerinde oturan saldırgan, aynı bölgeye yeniden gelerek, öldürdüğü kediyi eline alarak uzağa fırlattı.
O anları, çevredeki bir apartman sakini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Dikkat görüntüler rahatsız edici olabilir 👇
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