Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Yeni Hastane Randevu Sistemi Açıklaması: "Oranlar Arttı"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Yeni Hastane Randevu Sistemi Açıklaması: "Oranlar Arttı"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Onaylı Randevu' uygulamasına ilişkin, 'Sadakat oranında, randevusuna gelen vatandaşımızın oranında önemli artış olduğunu söyleyebilirim' dedi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen hafta duyurduğu; "Onaylı Randevu Sistemi" adı verilen yeni sistem, Pazartesi günü yürürlüğe girdi. Yeni sisteme göre, ertesi gün randevusu olan hastalar akşam saat 20.00’ye kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yeni sisteme ilişkin ilk değerlendirmeleri yaptı.
Koca, "Şu ana kadar bir sorunla karşılaşılmadığını söyleyebilirim. Özellikle sadakatsizlik ve son dakika iptalleri sebebiyle kapasitemizin yüzde 30'unu kullanamıyorduk. Bu anlamda, sadakat oranında, randevusuna gelen vatandaşımızın oranında önemli artış olduğunu söyleyebilirim. Aylık sonuçları da gelecek ay açıklayacağız" dedi.
İstanbul Tabip Odası ise yeni sistemin sağlıkta şiddete davetiye çıkaracağını ve kamu sağlık merkezlerinde kaos yaratacağını savunarak, uygulamadan vazgeçilmesi gerektiği yönünde bir çağrı yapmıştı.
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