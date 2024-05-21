Metropoll'den Çok Konuşulacak Anket! Erdoğan Eridi, Mansur Yavaş Rekora Koşuyor!
Metropoll'den Çok Konuşulacak Anket! Erdoğan Eridi, Mansur Yavaş Rekora Koşuyor!
Metropoll Araştırma'nın 'beğeni düzeyi en yüksek' siyasetçi anketi dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 65'i aşan bir oranla listenin zirvesinde yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beğeni düzeyi ise yüzde 40'ın altında kaldı.
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Metropoll Araştırma, 'Siyasilerin Beğeni Düzeyi-Nisan 2024' anketinin sonuçlarını açıkladı. Anket, 2 bin 235 kişi ile 28 ilde 17-24 nisan tarihleri arasında yapıldı.
Anket sonuçlarına göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 65.8 ile bugüne kadarki en yüksek oy oranına ulaştı ve listenin zirvesinde yer aldı.
Listenin ikinci sırasında ise yüzde 58.2'lik oy oranı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.
Ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beğeni oranı yüzde 40'ın altına indi ve yüzde 38.3 olarak gerçekleşti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 36,2'yle dördüncü sırada bulunurken, MHP lideri Devlet Bahçeli ise yüzde 25'le altıncı sırada.
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise yüzde 33'lük oranla Devlet Bahçeli'nin üstünde beşinci sırada kendine yer buldu.
Siyasilerin beğeni oranına ilişkin ankette genel görünüm 👇
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