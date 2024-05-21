Metropoll'den Çok Konuşulacak Anket! Erdoğan Eridi, Mansur Yavaş Rekora Koşuyor!

Metropoll Araştırma'nın 'beğeni düzeyi en yüksek' siyasetçi anketi dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 65'i aşan bir oranla listenin zirvesinde yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beğeni düzeyi ise yüzde 40'ın altında kaldı.