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Şeriat Karşıtı Paylaşımı Nedeniyle Hakkında Dava Açılan Feyza Altun'un Cezası Belli Oldu!

Şeriat Karşıtı Paylaşımı Nedeniyle Hakkında Dava Açılan Feyza Altun'un Cezası Belli Oldu!

Şeriat Feyza Altun
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.05.2024 - 17:51 Son Güncelleme: 16.05.2024 - 18:08

Şeriat karşıtı sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan avukat Feyza Altun'un yargılandığı davada karar çıktı. Altun'a 9 ay hapis cezası verildi. 

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Avukat Feyza Altun, bu yılın başında yaptığı şeriat karşıtı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Avukat Feyza Altun, bu yılın başında yaptığı şeriat karşıtı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Savcılıkta ifadesi alınan Altun, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Hakim karşısına çıkan Feyza Altun yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şekildeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Feyza Altun hakkında daha sonra "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Feyza Altun hakkında daha sonra "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Beykoz 5. Asliye Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasında sanık Altun, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Beykoz 5. Asliye Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasında sanık Altun, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmada savunma yapan Altun şunları söyledi: 

 '14 yıldır avukat olarak görev yapıyorum. Şeriat Türkiye'de korunan bir değer değildir. Olay tarihinde ben Farsça bir şiiri sosyal paylaşım sitesinde kendi adıma kayıtlı kullanıcı hesabımdan paylaşmıştım. Bu paylaşımdan sonra tanımadığım birisi paylaşımda bulundu. Bunun üzerine ben iddianameye konu tweeti attım. Bu tweetin yanlış anlaşılabileceğini fark edince 5-10 dakika sonra bu tweeti sildim. 2 gün sonra bu tweet bot hesaplarla gündem haline getirildi. Ben kimseyi galeyana getirmedim. Suç isleyenler aslında bu tweeti yayanlar ve gündeme getirenlerdir. Türkiye laik bir devlettir. Benim din ve vicdan özgürlüğüyle bir problemim yoktur.' 

Mahkeme heyeti ayrıca Feyza Altun’un suç nedeniyle pişmanlık duymamasından dolayı indirim uygulamadı.

Mahkeme heyeti ayrıca Feyza Altun’un suç nedeniyle pişmanlık duymamasından dolayı indirim uygulamadı.

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