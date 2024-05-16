Şeriat Karşıtı Paylaşımı Nedeniyle Hakkında Dava Açılan Feyza Altun'un Cezası Belli Oldu!

Duruşmada savunma yapan Altun şunları söyledi:

'14 yıldır avukat olarak görev yapıyorum. Şeriat Türkiye'de korunan bir değer değildir. Olay tarihinde ben Farsça bir şiiri sosyal paylaşım sitesinde kendi adıma kayıtlı kullanıcı hesabımdan paylaşmıştım. Bu paylaşımdan sonra tanımadığım birisi paylaşımda bulundu. Bunun üzerine ben iddianameye konu tweeti attım. Bu tweetin yanlış anlaşılabileceğini fark edince 5-10 dakika sonra bu tweeti sildim. 2 gün sonra bu tweet bot hesaplarla gündem haline getirildi. Ben kimseyi galeyana getirmedim. Suç isleyenler aslında bu tweeti yayanlar ve gündeme getirenlerdir. Türkiye laik bir devlettir. Benim din ve vicdan özgürlüğüyle bir problemim yoktur.'