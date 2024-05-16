Şeriat Karşıtı Paylaşımı Nedeniyle Hakkında Dava Açılan Feyza Altun'un Cezası Belli Oldu!
Şeriat Karşıtı Paylaşımı Nedeniyle Hakkında Dava Açılan Feyza Altun'un Cezası Belli Oldu!
Şeriat karşıtı sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan avukat Feyza Altun'un yargılandığı davada karar çıktı. Altun'a 9 ay hapis cezası verildi.
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Avukat Feyza Altun, bu yılın başında yaptığı şeriat karşıtı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alınmıştı.
Feyza Altun hakkında daha sonra "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.
Beykoz 5. Asliye Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasında sanık Altun, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme heyeti ayrıca Feyza Altun’un suç nedeniyle pişmanlık duymamasından dolayı indirim uygulamadı.
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