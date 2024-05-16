Ata Emre Akman Cinayeti Sonrası Gündem 9. Yargı Paketi: Sokaklara Daha Fazla Suçlu mu Çıkacak?
Ata Emre Akman Cinayeti Sonrası Gündem 9. Yargı Paketi: Sokaklara Daha Fazla Suçlu mu Çıkacak?
Balıkesir'de motorlu kurye olarak çalışan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın bir suç makinesi tarafından canice katledilmesi sonrası yine hukuk sistemi ve verilen cezalara yönelik eleştirileri artırdı.
Ünlü gazeteci Alican Uludağ ise yakın zamanda gelecek 9. Yargı Paketi ile daha fazla suçlunun sokaklara salınacağını öne sürdü.
Peki 9. Yargı Paketi'nde neler var?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkiye bugünlerde Balıkesir'de motorlu kurye olarak çalışan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın canice sokak ortasında katledilmesini konuşuyor.
25 bıçak darbesiyle öldürülen Emre Akman'ın katil zanlısı ise 6 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki E.Ö.
Türkiye'nin konuştuğu cinayette güvenlik kamerası görüntüleri büyük infial yaratmıştı 👇 Dikkat: Görüntüler rahatsız edici olabilir!
Konu bu kadar Türkiye gündemindeyken, ünlü gazeteci Alican Uludağ'dan da oldukça dikkat çeken bir paylaşım geldi. Uludağ, canice işlenen cinayetin katil zanlısının sabıka kaydına dikkat çekerek, yakın zamanda Meclis'e gelecek 9. Yargı Paketi'ne gönderme yaptı.
Alican Uludağ paylaşımında "Şimdi 9. yargı paketiyle cezaevlerine yeni infaz indirimi getiriyor iktidar. Yeni katilleri dışarı salacak. Kimse güvende değil." ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
NTV'nin aktardığına göre, 9. yargı paketiyle mükerrer suçlardan hüküm giyenlere koşullu salıverme hakkı gelecek. Cezanının dörtte üçünü cezaevinde geçiriren "iyi halli" hükümlüler bu haktan faydalanabilecek.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, daha önce 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini, paketin TBMM tatile girmeden gündeme getirileceğini söylemişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın