Ata Emre Akman Cinayeti Sonrası Gündem 9. Yargı Paketi: Sokaklara Daha Fazla Suçlu mu Çıkacak?

Balıkesir'de motorlu kurye olarak çalışan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın bir suç makinesi tarafından canice katledilmesi sonrası yine hukuk sistemi ve verilen cezalara yönelik eleştirileri artırdı.

Ünlü gazeteci Alican Uludağ ise yakın zamanda gelecek 9. Yargı Paketi ile daha fazla suçlunun sokaklara salınacağını öne sürdü.

Peki 9. Yargı Paketi'nde neler var?