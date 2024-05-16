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Ata Emre Akman Cinayeti Sonrası Gündem 9. Yargı Paketi: Sokaklara Daha Fazla Suçlu mu Çıkacak?

Ata Emre Akman Cinayeti Sonrası Gündem 9. Yargı Paketi: Sokaklara Daha Fazla Suçlu mu Çıkacak?

Cinayet Ata Emre Akman 9. Yargı Paketi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.05.2024 - 16:31 Son Güncelleme: 16.05.2024 - 16:37

Balıkesir'de motorlu kurye olarak çalışan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın bir suç makinesi tarafından canice katledilmesi sonrası yine hukuk sistemi ve verilen cezalara yönelik eleştirileri artırdı. 

Ünlü gazeteci Alican Uludağ ise yakın zamanda gelecek 9. Yargı Paketi ile daha fazla suçlunun sokaklara salınacağını öne sürdü. 

Peki 9. Yargı Paketi'nde neler var?

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Türkiye bugünlerde Balıkesir'de motorlu kurye olarak çalışan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın canice sokak ortasında katledilmesini konuşuyor.

Türkiye bugünlerde Balıkesir'de motorlu kurye olarak çalışan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın canice sokak ortasında katledilmesini konuşuyor.

25 bıçak darbesiyle öldürülen Emre Akman'ın katil zanlısı ise 6 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki E.Ö.

25 bıçak darbesiyle öldürülen Emre Akman'ın katil zanlısı ise 6 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki E.Ö.

17 yaşındaki caninin babası da cinayet suçundan cezaevinde bulunmuş bir isim ve bu cinayette de adı dolaylı olarak geçiyor.

Türkiye'nin konuştuğu cinayette güvenlik kamerası görüntüleri büyük infial yaratmıştı 👇 Dikkat: Görüntüler rahatsız edici olabilir!

Konu bu kadar Türkiye gündemindeyken, ünlü gazeteci Alican Uludağ'dan da oldukça dikkat çeken bir paylaşım geldi. Uludağ, canice işlenen cinayetin katil zanlısının sabıka kaydına dikkat çekerek, yakın zamanda Meclis'e gelecek 9. Yargı Paketi'ne gönderme yaptı.

Konu bu kadar Türkiye gündemindeyken, ünlü gazeteci Alican Uludağ'dan da oldukça dikkat çeken bir paylaşım geldi. Uludağ, canice işlenen cinayetin katil zanlısının sabıka kaydına dikkat çekerek, yakın zamanda Meclis'e gelecek 9. Yargı Paketi'ne gönderme yaptı.

Alican Uludağ paylaşımında "Şimdi 9. yargı paketiyle cezaevlerine yeni infaz indirimi getiriyor iktidar. Yeni katilleri dışarı salacak. Kimse güvende değil." ifadelerini kullandı.

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NTV'nin aktardığına göre, 9. yargı paketiyle mükerrer suçlardan hüküm giyenlere koşullu salıverme hakkı gelecek. Cezanının dörtte üçünü cezaevinde geçiriren "iyi halli" hükümlüler bu haktan faydalanabilecek.

NTV'nin aktardığına göre, 9. yargı paketiyle mükerrer suçlardan hüküm giyenlere koşullu salıverme hakkı gelecek. Cezanının dörtte üçünü cezaevinde geçiriren "iyi halli" hükümlüler bu haktan faydalanabilecek.

Taslakta bu düzenlemenin gerekçesi şöyle yer aldı:

'Dünyanın birçok ülkesinde hükümlülerin mahkûm oldukları hapis cezalarının bir kısmı ceza infaz kurumlarında, kalan kısmı ise topluma uyum sağlamaları amacıyla ceza infaz kurumları dışında infaz edilmektedir. Şartlı tahliye ya da koşullu salıverilme olarak nitelendirilen bu müessese, ülkelerin ceza ve infaz politikalarına göre farklı koşul ve sürelerle uygulanmaktadır. Örneğin, İngiltere, Finlandiya, İtalya ve Polonya’da kural olarak hapis cezalarının yarısı ceza infaz kurumlarında infaz edilmekte iken, bu oran Belçika’da üçte bire kadar düşmektedir. Ülkemizde kural olarak hapis cezalarının yarısı, bazı suçlar bakımından ise üçte ikisi veya dörtte üçü ceza infaz kurumunda infaz edilmektedir...'

Pakette, noterlik hizmetleri, soy bağının reddi, casusluk suçlarına ilişkin çeşitli düzenlemeler de yer alıyor. 

Kaynak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, daha önce 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini, paketin TBMM tatile girmeden gündeme getirileceğini söylemişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, daha önce 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini, paketin TBMM tatile girmeden gündeme getirileceğini söylemişti.

Tunç, paketle cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya çalıştıklarını ve suçluların ıslahı noktasında adımlar atılacağını dile getirmişti. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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