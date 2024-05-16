Acılı Anne Bilinmeyenleri Anlattı: Türkiye’nin Konuştuğu Ata Emre Akman Cinayeti Neden İşlendi?
Acılı Anne Bilinmeyenleri Anlattı: Türkiye’nin Konuştuğu Ata Emre Akman Cinayeti Neden İşlendi?
Üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, harçılığını çıkarmak için kuryelik yapıyordu. Genç öğrenci, Balıkesir’de sipariş götürdüğü apartmanın çıkışında 17 yaşındaki E.Ö. tarafından birçok kez bıçaklanarak öldürülmüştü. Ata Emre Akman’nın annesi Zuhal Akman, katil zanlısının babasının da cezaevinde cinayet hükümlüsü olarak yattığını ve cinayetin neden işlendiğini açıkladı.
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Balıkesir’de Ata Emre Akman cinayeti tüm Türkiye’yi üzüntüye boğarken, cinayetin neden işlendiği de merak ediliyordu.
Ata Emre Akman’ın annesi Zuhal Akman, korkunç cinayetin işlendiği akşam yaşananları anlattı.
“Katil azmettirildi, bunun farkındayız. Katilin 17 yaşında olduğu söyleniyor. Bıçaklama ve kasten yaralama gibi 6 ayrı suç kaydı var. O caninin babası da cinayetten dolayı 10 yıldır Buca Cezaevi’nde yatıyor. Cinayetten yatan bir adam hafta sonu için izinli çıkabiliyor”
“Babası da cezalandırılmalı, çünkü azmettiricisi o. ‘Benim yapamadığımı artık çocuğum yapacak’ diye oğluna el veren kişi babası.”
“Ata’nın sipariş götürdüğü apartmanda, bu caninin babasının daha öncesinde birlikteliği olduğu söylenilen bir kadın oturuyormuş ama o kadın bir başkasıyla evliymiş. O caninin babası, eski kadın arkadaşına ‘senin imam nikahlı eşini öldüreceğim’ diyor. Kadının alt kattaki arkadaşına da bilenmiş, onu da tehdit ediyor ve ‘senin oğlunu öldüreceğim’ diyor.”
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“Bu caninin azmettiricisi olan babasının şöyle bir beyanı var; ‘artık benden iş geçti, benim yapamadığımı oğlum yapacak görürsünüz’ diye tehditleri var, bunun da tanıkları var. Yani o gece apartmandan kim çıksa bunu yaşayacaktı.”
E.Ö.’nün babasının da en ağır cezayı alması gerektiğini söyleyen Akman, "Hukuka güveniyorum. Lütfen katiller evci olarak dışarıya çıkmasın. Çünkü onlar sadece kendilerine değil, tüm Türkiye’ye, hatta dünyaya zarar" ifadelerini kullandı.
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