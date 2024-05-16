Acılı Anne Bilinmeyenleri Anlattı: Türkiye’nin Konuştuğu Ata Emre Akman Cinayeti Neden İşlendi?

Üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, harçılığını çıkarmak için kuryelik yapıyordu. Genç öğrenci, Balıkesir’de sipariş götürdüğü apartmanın çıkışında 17 yaşındaki E.Ö. tarafından birçok kez bıçaklanarak öldürülmüştü. Ata Emre Akman’nın annesi Zuhal Akman, katil zanlısının babasının da cezaevinde cinayet hükümlüsü olarak yattığını ve cinayetin neden işlendiğini açıkladı.