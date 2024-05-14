Harçlığını Çıkarmak İçin Kuryelik Yaparken Bıçaklanarak Öldürülmüştü! Olay Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Balıkesir'de harçlığını çıkarmak için 5 gün önce kuryeliğe başlayan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman (20), yolunu kesen E.Ö. (17) tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü. Akman'ın saldırıya uğradığı anlar bir okulun güvenlik kamerasına yansıdı.