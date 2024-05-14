Harçlığını Çıkarmak İçin Kuryelik Yaparken Bıçaklanarak Öldürülmüştü! Olay Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Harçlığını Çıkarmak İçin Kuryelik Yaparken Bıçaklanarak Öldürülmüştü! Olay Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Balıkesir'de harçlığını çıkarmak için 5 gün önce kuryeliğe başlayan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman (20), yolunu kesen E.Ö. (17) tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü. Akman'ın saldırıya uğradığı anlar bir okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
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Olay, 11 Mayıs'ta Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana geldi. Olaydan 5 gün önce harçlığını çıkarmak için kuryeliğe başlayan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından bilinmeyen bir nedenle önü kesilerek bıçaklı saldırıya uğradı.
Çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanan Akman yere yığılarak hayatını kaybetti, E.Ö. ise olay yerinden kaçtı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri E.Ö.'yü kısa sürede yakaladı. Kasten yaralama ve tehditten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. E.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, Akman'ın bıçaklı saldırıya uğradığı anlar bir okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde defalarca bıçaklanan Akman'ın motosikletinin üstüne düştüğü görülüyor. ⚠️Görüntü rahatsız edici olabilir⚠️
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