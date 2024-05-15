Balıkesir’de Vahşice Katledilen Üniversite Öğrencisi Ata Emre Akman’ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Üniversite öğrencisi 20 yaşında Ata Emre Akman, kurye olarak çalışırken 17 yaşındaki E.Ö. tarafından sokak ortasında vahşi şekilde katledilmişti. Ata Emre Akman'ın, olaydan 1 hafta önce ailesiyle gittiği tatilde ve kız arkadaşıyla olan görüntüleri ortaya çıktı.