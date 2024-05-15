Öldürülen Üniversite Öğrencisi Ata Emre Akman’ın Ailesi İsyan Etti: “Ben Kendimi Oğlumu Koruyamadım”

Harçlığını çıkarmak için kuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, Balıkesir’de 17 yaşındaki E.Ö. tarafından bıçakla vurularak öldürülmüştü. Ata Emre Akman’ın öğretim görevlisi annesi ve emekli albay babası NOW TV’ye verdiği röportajda isyan etti.