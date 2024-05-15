Öldürülen Üniversite Öğrencisi Ata Emre Akman’ın Ailesi İsyan Etti: “Ben Kendimi Oğlumu Koruyamadım”
Öldürülen Üniversite Öğrencisi Ata Emre Akman’ın Ailesi İsyan Etti: “Ben Kendimi Oğlumu Koruyamadım”
Harçlığını çıkarmak için kuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, Balıkesir’de 17 yaşındaki E.Ö. tarafından bıçakla vurularak öldürülmüştü. Ata Emre Akman’ın öğretim görevlisi annesi ve emekli albay babası NOW TV’ye verdiği röportajda isyan etti.
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20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, kurye olarak çalışırken sokak ortasında vahşice öldürülmüştü.
Genç üniversite öğrencisini öldüren 17 yaşındaki E.Ö’nün, daha önce 6 defa suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.
NOW TV’ye konuşan Ata Emre Akman’ın ailesi adelet sistemine isyan ederken, Akman’ın babası emekli albay Erol Akman, “40 yıl üniforma giydim. 25 binin üzerinde asker geçti elimden. Bir askerimin bile burnu kanamadı. Ama ben kendi çocuğumu koruyamadım." ifadelerini kullandı.
İşte acılı ailenin isyanı 👇
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