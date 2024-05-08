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Sosyal Medya Yorumları İçin Yeni Suç Tanımı, Cezası da Var: "Etki Ajanlığı"

Sosyal Medya Yorumları İçin Yeni Suç Tanımı, Cezası da Var: "Etki Ajanlığı"

Etki Ajanlığı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.05.2024 - 14:32

Yasama yılı bitmeden Meclis'e gelecek olan 9’uncu Yargı Paketi’nde yeni tip casusluk suçları için yeni düzenlemeler var. 

Buna göre, sosyal medya aracılığıyla Türkiye aleyhine propaganda yürüten hesap yöneticilerine “etki ajanlığı” suçlaması yöneltilebilecek. Üstelik cezası da var. 

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İstihbarat mücadelesinde yeni bir boyut olan “etki ajanlığı” Türk Ceza Kanunu’na (TCK) giriyor. TCK'da tarif edilen “casusluk”, “ajanlık” tanımına yeni bir kavram olarak etki ajanlığı da eklenecek.

İstihbarat mücadelesinde yeni bir boyut olan “etki ajanlığı” Türk Ceza Kanunu’na (TCK) giriyor. TCK'da tarif edilen “casusluk”, “ajanlık” tanımına yeni bir kavram olarak etki ajanlığı da eklenecek.

Yenişafak'ın aktardığına göre, yeni yargı paketinde "sosyal medya aracılığıyla" Türkiye aleyhine propaganda yürüten etki ajanlarına karşı düzenlemeler var.

Yenişafak'ın aktardığına göre, yeni yargı paketinde "sosyal medya aracılığıyla" Türkiye aleyhine propaganda yürüten etki ajanlarına karşı düzenlemeler var.

Haberde, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un casusların yargılanmasına ilişkin yeni düzenlemenin işaretini verdiğinden bahsedildi.  

Kaynak

Sosyal medya yorumlarıyla Türkiye aleyhinde kara propaganda yapılmasına alan açanların “etki ajanı” kapsamına gireceği belirtiliyor.

Sosyal medya yorumlarıyla Türkiye aleyhinde kara propaganda yapılmasına alan açanların “etki ajanı” kapsamına gireceği belirtiliyor.

Haberde en dikkat çeken kısım ise Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve kamu düzenini bozanların da bu kapsamda değerlendirileceği ve cezai müeyyideler uygulanacağı bölümü.

Haberde en dikkat çeken kısım ise Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve kamu düzenini bozanların da bu kapsamda değerlendirileceği ve cezai müeyyideler uygulanacağı bölümü.

Sizce yeni düzenleme sosyal medya yorumlarını baskılama amacı olarak kullanılabilir mi? Bu fikirdeki düşünceleriniz nedir? Hadi buyrun yorumlara 👇

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Nuray

Zahmet olacak ama, Yargı paketine hayvan katleden şerefsizler için neden eklemeler ve düzenlemeler yapılmıyor? Hala neyi bekliyorsunuz? Adaletin işleyişi zay... Devamını Gör

ragnar

Kendi trollerinize bakın siz kendi

nathan

pkk'nin turk devletini yikma amacina hizmet eden kemalistlerin arasinda bunlardan bolca bulunur. osmanli'yi da yikan bunlardi malum. :d

ömer

Süper ilk iş halkı kin ve nefrete sürükleyen trollerden başlayalım…👀👀