Sosyal Medya Yorumları İçin Yeni Suç Tanımı, Cezası da Var: "Etki Ajanlığı"
Sosyal Medya Yorumları İçin Yeni Suç Tanımı, Cezası da Var: "Etki Ajanlığı"
Yasama yılı bitmeden Meclis'e gelecek olan 9’uncu Yargı Paketi’nde yeni tip casusluk suçları için yeni düzenlemeler var.
Buna göre, sosyal medya aracılığıyla Türkiye aleyhine propaganda yürüten hesap yöneticilerine “etki ajanlığı” suçlaması yöneltilebilecek. Üstelik cezası da var.
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İstihbarat mücadelesinde yeni bir boyut olan “etki ajanlığı” Türk Ceza Kanunu’na (TCK) giriyor. TCK'da tarif edilen “casusluk”, “ajanlık” tanımına yeni bir kavram olarak etki ajanlığı da eklenecek.
Yenişafak'ın aktardığına göre, yeni yargı paketinde "sosyal medya aracılığıyla" Türkiye aleyhine propaganda yürüten etki ajanlarına karşı düzenlemeler var.
Sosyal medya yorumlarıyla Türkiye aleyhinde kara propaganda yapılmasına alan açanların “etki ajanı” kapsamına gireceği belirtiliyor.
Haberde en dikkat çeken kısım ise Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve kamu düzenini bozanların da bu kapsamda değerlendirileceği ve cezai müeyyideler uygulanacağı bölümü.
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Zahmet olacak ama, Yargı paketine hayvan katleden şerefsizler için neden eklemeler ve düzenlemeler yapılmıyor? Hala neyi bekliyorsunuz? Adaletin işleyişi zay... Devamını Gör
Kendi trollerinize bakın siz kendi
pkk'nin turk devletini yikma amacina hizmet eden kemalistlerin arasinda bunlardan bolca bulunur. osmanli'yi da yikan bunlardi malum. :d
Süper ilk iş halkı kin ve nefrete sürükleyen trollerden başlayalım…👀👀