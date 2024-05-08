Sosyal Medya Yorumları İçin Yeni Suç Tanımı, Cezası da Var: "Etki Ajanlığı"

Yasama yılı bitmeden Meclis'e gelecek olan 9’uncu Yargı Paketi’nde yeni tip casusluk suçları için yeni düzenlemeler var.

Buna göre, sosyal medya aracılığıyla Türkiye aleyhine propaganda yürüten hesap yöneticilerine “etki ajanlığı” suçlaması yöneltilebilecek. Üstelik cezası da var.