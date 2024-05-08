Özgür Özel, 'Taha Hüseyin Karagöz'le Görüşme' Eleştirilerine Yanıt Verdi!
Özgür Özel, 'Taha Hüseyin Karagöz'le Görüşme' Eleştirilerine Yanıt Verdi!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara yakın gazeteci Taha Hüseyin Karagöz’le yaptığı görüşmeye gelen tepkilere yanıt verdi: 'Nikah davetiyesi için uğradı, kapıdan çevirecek halimiz yoktu.'
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidara yakın eski Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz’le TBMM’de görüşmesi bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.
Karagöz, Twitter'dan paylaştığı görüşme için şunları yazmıştı: “Ankara’daki son durağım CHP lideri Sayın Özgür Özel oldu. Yine kibar ve samimi bir ev sahibiydi. Siyasette ortamı yumuşatacak adımların yenilerini planlıyor. Sadece görüşmek bağlamında değil, sahiplenmeyi de katıyor. Türk politikası adına umut verici gelişmeler doğrusu.”
Eleştirilerin ardından CHP lideri Özel’den söz konusu fotoğrafa dair bir açıklama geldi.
Halk TV’den İsmail Küçükkaya’ya konuşan Özel, “Nikah davetiyesi için uğradı, kapıdan çevirecek halimiz yoktu. Bu yerel seçim döneminde pek çok CHP’li belediye başkanını da yayınlarına aldı" ifadelerini kullandı.
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