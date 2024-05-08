Cübbeli Ahmet, Özgür Özel Anısını Anlattı: "Hukukumuz Var"
Cübbeli Ahmet, Özgür Özel Anısını Anlattı: "Hukukumuz Var"
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı televizyon programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili, 'Hapishanede ziyaretime geldi. İlaçlarımı sordu. Kendisiyle bir hukukumuz var' dedi.
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Cübbeli Ahmet, cezaevinde kendisini ziyarete gelen isimlerden birinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu açıkladı.
Cübbeli Ahmet, Ekol TV'de katıldığı programda, "Benim kaç kere hapishanede ziyaretime geldi. İlaçlarımı sordu, eczacıyım dedi. Tabii hukukumuz var. Biz de vefasız biri değiliz. Konuşurken daha terbiyeli konuşmam lazım" ifadelerini kullandı.
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AK Partili Bülent Arınç da geçtiğimiz günlerde CHP lideri Özgür Özel için "O benim kahramanım" açıklaması yapmış ve geçmişte bir cenazesinde hiçbir AK Partili yanında olmazken Özgür Özel'in bulunduğunu anlatmıştı.
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