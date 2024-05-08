Cübbeli Ahmet, Özgür Özel Anısını Anlattı: "Hukukumuz Var"

Cübbeli Ahmet ayrıca şunları söyledi:

'Peygamberimizin, Yahudi bir komşusu var. Özgür Bey'e 'Yahudi' dedi demesinler.

Yahudi komşusu bile olsa kurban kesildiğinde ilk eti ona gönderirdi.

Vefa gelişen hukuka göredir. Bana kartını verdi, bir sorun yaşarsan 'Bana mektup yazabilirsin' dedi.'