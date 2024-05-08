Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Cübbeli Ahmet, Özgür Özel Anısını Anlattı: "Hukukumuz Var"

Cübbeli Ahmet, Özgür Özel Anısını Anlattı: "Hukukumuz Var"

Cübbeli Ahmet Özgür Özel
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.05.2024 - 09:26

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı televizyon programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili, 'Hapishanede ziyaretime geldi. İlaçlarımı sordu. Kendisiyle bir hukukumuz var' dedi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Cübbeli Ahmet, cezaevinde kendisini ziyarete gelen isimlerden birinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu açıkladı.

Cübbeli Ahmet, cezaevinde kendisini ziyarete gelen isimlerden birinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu açıkladı.

Cübbeli Ahmet, Ekol TV'de katıldığı programda, "Benim kaç kere hapishanede ziyaretime geldi. İlaçlarımı sordu, eczacıyım dedi. Tabii hukukumuz var. Biz de vefasız biri değiliz. Konuşurken daha terbiyeli konuşmam lazım" ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet, Ekol TV'de katıldığı programda, "Benim kaç kere hapishanede ziyaretime geldi. İlaçlarımı sordu, eczacıyım dedi. Tabii hukukumuz var. Biz de vefasız biri değiliz. Konuşurken daha terbiyeli konuşmam lazım" ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet ayrıca şunları söyledi: 

'Peygamberimizin, Yahudi bir komşusu var. Özgür Bey'e 'Yahudi' dedi demesinler. 

Yahudi komşusu bile olsa kurban kesildiğinde ilk eti ona gönderirdi. 

Vefa gelişen hukuka göredir. Bana kartını verdi, bir sorun yaşarsan 'Bana mektup yazabilirsin' dedi.'

Cübbeli Ahmet'in Özgür Özel ile ilgili gündem olan açıklamaları 👇

AK Partili Bülent Arınç da geçtiğimiz günlerde CHP lideri Özgür Özel için "O benim kahramanım" açıklaması yapmış ve geçmişte bir cenazesinde hiçbir AK Partili yanında olmazken Özgür Özel'in bulunduğunu anlatmıştı.

AK Partili Bülent Arınç da geçtiğimiz günlerde CHP lideri Özgür Özel için "O benim kahramanım" açıklaması yapmış ve geçmişte bir cenazesinde hiçbir AK Partili yanında olmazken Özgür Özel'in bulunduğunu anlatmıştı.

Peki siz son dönemde Özgür Özel için gelen bu açıklamaları nasıl buluyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın